‘Opvallend besluit kort voor ontslag van Solskjaer kost United miljoenen’

Dinsdag, 23 november 2021 om 10:01 • Chris Meijer • Laatste update: 10:16

Manchester United heeft enkele weken voor het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer nog de contracten van zijn volledige staf verlengd, zo bericht de Daily Mail. Het is een opvallend besluit, daar de Noor al langere tijd onder vuur lag bij the Red Devils. Bovendien dreigt dit Manchester United miljoenen te gaan kosten, wanneer een nieuwe manager zijn eigen staf wil meenemen.

Solskjaer zette afgelopen zomer nog zijn handtekening onder een nieuw tot medio 2024 lopend contract bij Manchester United. Er werd toen eveneens een akkoord bereikt over een langer verblijf van zijn staf, die bestond uit assistenten Michael Carrick (momenteel interim-manager bij Manchester United) en Mike Phelan, first team coach Kieran McKenna en keeperstrainer Richard Hartis. Het heeft echter even geduurd voordat alle plooien rond deze nieuwe contracten waren gladgestreken, waardoor dit pas enkele weken geleden kon worden afgerond.

Het was toen voor Manchester United al te laat om nog een streep te zetten door dit besluit. De clubleiding hield lang het vertrouwen in Solskjaer, maar de 4-1 nederlaag tegen Watford van afgelopen zaterdag vormde toch de druppel om hem de laan uit te sturen. Zijn staf blijft voorlopig nog aan, al zorgen de nieuwe contracten voor ‘financiële hoofdpijn’. De Daily Mail schrijft namelijk dat spelers de voorkeur zouden geven aan een volledige omslag in de technische staf.

Carrick heeft tijdelijk de taken overgenomen, om een periode te overbruggen waarin Manchester United zoekt naar een interim-manager die de ploeg tot het einde van het seizoen onder zijn hoede moet nemen. Daarna moet er een definitieve opvolger voor Solskjaer komen en het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze nieuwe manager zijn eigen staf wil meenemen. In dat geval is Manchester United miljoenen kwijt aan de ontslagvergoedingen van de huidige technische staf.

Mauricio Pochettino zou momenteel de topkandidaat zijn om bij Manchester United aan de slag te gaan. De Argentijnse oefenmeester zou volgens de BBC zelfs bereid zijn om ontslag te nemen bij Paris Saint-Germain om direct al de overstap naar Engeland te maken. De Daily Mirror schrijft daarentegen dat Manchester United een vergoeding van twaalf miljoen euro moet overmaken naar PSG om Pochettino los te weken in Parijs.