Ajax reist met 22-koppige selectie af naar Istanbul voor duel met Besiktas

Dinsdag, 23 november 2021 om 09:26 • Chris Meijer

Ajax is dinsdagochtend met een 22-koppige selectie afgereisd naar Istanbul. Trainer Erik ten Hag kan in de uitwedstrijd tegen Besiktas geen beroep doen op Edson Álvarez, die een schorsing uitzit. Verder ontbreken alleen de langdurig geblesseerde Mohammed Kudus, Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg voor het vijfde groepsduel in de Champions League.

Ten Hag liet afgelopen zondag na afloop van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk al weten dat Kudus dit kalenderjaar vermoedelijk niet meer in actie komt. De oefenmeester van Ajax verschijnt dinsdagavond samen met Steven Berghuis op de persconferentie in aanloop naar het treffen met Besiktas. De regerend kampioen van Turkije is voorlopig nog puntloos dit Champions League-seizoen, terwijl Ajax na vier zeges reeds zeker is van overwintering in het miljardenbal.

Volledige selectie van Ajax: Gorter, Onana, Pasveer, Timber, Schuurs, Mazraoui, Rensch, Blind, Martínez, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch, Taylor, Jensen, Neres, Danilo, Tadic, Antony, Labyad, Haller, Berghuis en Daramy.