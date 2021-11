Van Hanegem: ‘Zie dat niet als gemopper of gezever, maar als waarschuwing’

Dinsdag, 23 november 2021 om 08:53

Willem van Hanegem vindt het te prijzen dat Arne Slot uitspreekt dat Feyenoord een titelkandidaat is. De oud-international vraagt zich in gesprek met het Algemeen Dagblad echter wel af of het realistisch is, omdat het verval bij de Rotterdammers in zijn ogen te groot is. Van Hanegem noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0 zege) van afgelopen zondag als voorbeeld van dat verval.

Slot versprak zich zondag tijdens de persconferentie door PEC ‘geen mede-titelkandidaat' te noemen. "We staan nu natuurlijk wel op een positie die er heel goed uitziet. We zijn op dit moment wel de concurrent van Ajax en PSV. Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat we met Zwolle strijden om de laatste plek”, zo kwam Slot daar later op terug.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik vind het zelf altijd wel te prijzen als de lat hoger wordt gelegd en Feyenoord staat toch ook derde?”, reageert Van Hanegem op die uitspraak. “Als je wilt verbeteren, kijk je omhoog en daar staan Ajax en PSV op dit moment. En als de inhaalwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles gewoon wordt gewonnen, zelfs alleen bovenaan. Of dat ook realistisch is, is wel de vraag. Ik zie nog te vaak verval. PEC werd zondag aanvankelijk helemaal weggespeeld, maar na een halfuur was het ook helemaal voorbij.”

“Dat vind ik jammer. Zie dat niet als gemopper of gezever, maar als een waarschuwing”, vervolgt de Kromme. Feyenoord bezet momenteel de derde plek achter PSV en Ajax, maar heeft nog wel een inhaalwedstrijd tegoed. “Als Feyenoord écht Ajax of PSV wil gaan verslaan, dan moet het week in, week uit doorpakken en niet meer tevreden zijn met een leuke eerste twintig minuten. Dan moet je meer en meer willen. Overigens blijft Ajax natuurlijk de grote favoriet hoor, het zou echt een wonder zijn als die club geen kampioen van Nederland zou worden.”