Lionel Messi spreekt zich uit over ontslag van Ronald Koeman bij Barcelona

Dinsdag, 23 november 2021 om 08:30 • Chris Meijer

Lionel Messi heeft zich in een interview met Marca uitgesproken over het ontslag van Ronald Koeman als trainer van Barcelona. De Argentijnse aanvaller, die de Catalanen afgelopen zomer verliet voor Paris Saint-Germain, stelt dat trainers ‘altijd oneerlijk behandeld worden’. Messi benadrukt dat Koeman in moeilijke tijden goed werk heeft geleverd bij Barcelona.

“Coaches worden altijd oneerlijk behandeld. Het was oneerlijk voor Koeman, oneerlijk voor Ernesto Valverde”, wijst Messi op de in januari 2020 ontslagen Valverde. “Als de resultaten tegenvallen, is het makkelijkst om een trainer daarop af te rekenen. Koeman kwam binnen in een moeilijke periode voor de club, waarin veel belangrijke spelers vertrokken. Hij heeft toch veel jonge spelers kunnen inpassen. Dan is het makkelijk om het de coach kwalijk te nemen dat de resultaten tegenvallen. Trainers weten dat, want dat hoort er nu eenmaal bij.”

Koeman is in Barcelona opgevolgd door Xavi, met wie Messi lange tijd samenspeelde. “Xavi is een trainer die veel weet, hij kent Barcelona door en door. Hij is een belangrijk persoon voor de jonge mensen en kan Barcelona doen groeien, daar twijfel ik niet over”, stelt Messi. “Ik praat veel met Xavi. We zijn vrienden en hebben contact gehouden sinds zijn vertrek bij Barcelona. Ik weet niet wat ik naar hem heb gestuurd toen hij werd aangesteld bij Barcelona, ik denk dat ik hem heb gefeliciteerd en succes heb gewenst.”

“Ik wil het beste voor Barcelona, want ik ben nog steeds een fan. En ik heb collega’s en vrienden in het team, ik wil dat zij het goed doen. Het klopt dat Barcelona in LaLiga al een behoorlijke achterstand heeft, maar ik twijfel er niet over dat ze uiteindelijk weer aan de top komen”, geeft Messi te kennen. De terugkeer van zijn voormalig ploeggenoot Dani Alves bij Barcelona heeft de aanvaller van PSG verrast, zo erkent hij.

“Ik denk dat hij een goede aanwinst kan zijn. Hij gaat de jonge spelers zowel in de wedstrijden als op de trainingen helpen groeien, omdat hij een winnaar is”, zegt Messi over Alves. President Joan Laporta beloofde bij de presentatie van Alves dat Andrés Iniesta en Messi ook op een dag zouden terugkeren naar Barcelona. “Als speler? Ik heb altijd gezegd dat ik zou terugkeren bij Barcelona, om de club op wat voor manier dan ook te helpen. Als ik de club kan helpen, zou ik het geweldig vinden ooit terug te keren.”