Opnieuw ‘behoorlijke zorgen’ bij PSV over Maximiliano Romero

Dinsdag, 23 november 2021 om 07:33 • Laatste update: 07:44

Bij PSV zijn er opnieuw ‘behoorlijke zorgen’ over Maximiliano Romero, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige spits viel zondagochtend tijdens een training van Jong PSV uit met een liesblessure. Hoewel de definitieve diagnose nog bekend moet worden, wordt er gevreesd dat Romero andermaal een tijdje zal moeten toekijken. Hij keerde dit seizoen terug na een jaar aan de kant te hebben gestaan door een zware knieblessure.

Romero kon door de liesblessure maandagavond niet in actie komen tijdens het duel tussen Jong PSV en NAC Breda (0-0). Het is een streep door de rekening voor de Argentijn, want hij klopte de afgelopen weken steeds nadrukkelijker op de deur bij de hoofdmacht van PSV. Met vier wedstrijden en twee doelpunten voor Jong PSV dwong hij dit seizoen reeds vijf invalbeurten in het eerste elftal af, waaronder afgelopen zaterdag in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Door blessures van Cody Gakpo, Noni Madueke en Fodé Fofana leek Romero steeds meer in beeld te komen, maar nu is hij zelf dus ook een tijdje uit de roulatie. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat wanneer de liesblessure ‘echt tegenvalt’, Romero ‘een week of drie, vier’ aan de kant staat. Daarmee zou de spits dit kalenderjaar niet meer in actie kunnen komen en dat vormt opnieuw een forse streep door de rekening.

Romero werd door PSV in 2018 voor tien miljoen euro overgenomen van Vélez Sarsfield, maar sindsdien kampte hij met verschillende blessures. Het langst stond Romero vorig seizoen aan de kant, na een afgescheurde kruisband. Voorlopig speelde Romero in ruim drie jaar - los van een seizoen dat hij op huurbasis doorbracht bij Vélez Sarsfield - pas 51 minuten in de hoofdmacht van PSV, verspreid over 9 officiële wedstrijden. De voormalig jeugdinternational van Argentinië heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2023.