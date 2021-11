Zlatan verklaart opzienbarende actie: ‘Hij gedroeg zich groot, dat was stom’

Dinsdag, 23 november 2021 om 07:14 • Chris Meijer • Laatste update: 07:22

Zlatan Ibrahimovic heeft geen spijt van de beuk aan het adres van César Azpilicueta tijdens de interland tussen Spanje en Zweden (1-0). De actie kwam de veertigjarige spits op een gele kaart te staan, waardoor hij de eerste wedstrijd in de play-offs aan zich voorbij moet laten gaan. Ibrahimovic zegt in een interview met the Guardian dat hij Azpilicueta aanpakte omdat de verdediger ‘iets stoms’ bij een ploeggenoot had gedaan.

“Ik deed het expres”, zegt Ibrahimovic over het moment. Tijdens een hoekschop liep hij met zijn schouder hard in op de rug van Azpilicueta. “Ik schaam me er niet voor om dat te zeggen, want hij deed iets stoms bij mijn ploeggenoot. Hij gedroeg zich groot. Dat was stom, want ik doe dit nog steeds om hem te doen begrijpen: You don’t fucking do that. Je moet de ballen hebben om dat tegen mij te doen. Maar ik zal laten zien wat er gebeurt als je het bij mij doet. Dat is waarom ik dit deed”, geeft Ibrahimovic te kennen.

Zlatan got a yellow card for this shoulder charge on Azpilicueta ?? pic.twitter.com/64ipgvvm4X — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021

Ibrahimovic krijgt de vraag of Azpilicueta iets gezegd heeft na de actie. “Wat kan hij zeggen? Hij zal niks tegen mij zeggen, maar wel tegen mijn ploeggenoot die niks doet omdat hij te aardig is. Het is geen goede eigenschap, maar ik doe dan zoiets. That’s me. Ik schaam me er niet voor om dat te zeggen”, aldus Ibrahimovic. Het draait volgens de spits van AC Milan ‘niet om het missen van de eerste wedstrijd in de play-offs’, wat uiteindelijk het gevolg was van zijn actie.

“Het gaat erom dat ik hem duidelijk moet maken dat je iemand die op de grond ligt niet belachelijk maakt. Je valt ook geen hond aan die niet kan praten. Val iemand aan die er wat tegen kan doen. Het is makkelijk om mijn ploeggenoten aan te vallen, die twintig jaar jonger en hele aardige jongens zijn. Ik hoop dat hij het nu begrijpt”, stelt Ibrahimovic. “Mensen doen alsof ze perfect zijn. Ik zeg: ik ben perfect wanneer ik mezelf ben. Dat betekent niet dat ik geen fouten maak. Maar ik leer daar wel van.”