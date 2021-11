Lionel Messi: ‘Het is een spektakel om hem als ploeggenoot te hebben’

Dinsdag, 23 november 2021 om 06:47 • Chris Meijer • Laatste update: 08:17

Lionel Messi heeft naar eigen zeggen volledig zijn plek gevonden bij Paris Saint-Germain. De 34-jarige Argentijnse aanvaller rekent les Parisiens in een interview met Marca tot de favorieten om de Champions League te winnen. Verder noemt Messi het ‘een spektakel’ om Sergio Ramos bij PSG als ploeggenoot te hebben.

“Het gaat heel goed, ik heb me volledig aangepast bij PSG. We zijn een van de favorieten om de Champions League te winnen. Toch zullen we sterk en consistent moeten zijn als team, maar we hebben geweldige spelers. De potentie van ons team is enorm groot, we hebben zoveel spelers met enorm veel kwaliteiten. Het is niet altijd makkelijk om een selectie vol met sterren te hebben”, geeft Messi te kennen. Hij wordt specifiek gevraagd naar Ramos.

“Het is een spektakel om Sergio Ramos als ploeggenoot te hebben”, reageert Messi. Ramos speelde door blessureleed nog geen wedstrijd, maar zit komende woensdag bij de wedstrijdselectie van PSG voor het Champions League-duel met Manchester City. Messi stelt dat er bij PSG sprake is van een ‘gezonde en hechte’ band binnen de kleedkamer.

“Het was in het begin raar, na zoveel jaar rivalen te zijn geweest als aanvoerders van Barcelona en Real Madrid. Maar dat is allemaal verdwenen en we hebben veel respect voor elkaar”, zegt Messi over de samenwerking met Ramos. “Ik hoop dat hij zo snel mogelijk kan spelen, want hij is belangrijk voor het behalen van onze doelen. Ik kende hem al. Het klopt dat we nooit heel veel gesproken hadden, maar we waren elkaar vaak tegengekomen. Hier in Parijs heb ik hem leren kennen als een geweldig persoon.”

Messi laat zich tevens uit over de huidige situatie bij Barcelona, waar Xavi onlangs het roer van Ronald Koeman overnam. “Xavi is een trainer die veel weet, hij kent Barcelona door en door. Hij is een belangrijk persoon voor de jonge mensen en kan Barcelona doen groeien, daar twijfel ik niet over”, aldus Messi. “Ik heb altijd gezegd dat ik zou terugkeren bij Barcelona, om de club op wat voor manier dan ook te helpen. Als ik de club kan helpen, zou ik het geweldig vinden ooit terug te keren.”