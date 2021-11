‘Steven Gerrard schrapt meteen vier zaken van menu in kantine’

Maandag, 22 november 2021 om 23:37 • Jeroen van Poppel

In navolging van Antonio Conte komt ook Steven Gerrard met strenge voedingsregels bij zijn nieuwe werkgever, zo meldt The Telegraph. De nieuwe manager van Aston Villa heeft koolzuurhoudende dranken, sauzen, pudding en warme chocolademelk geschrapt van het menu in de kantine. "De standaarden zullen extreem hoog worden", kondigde Gerrard zaterdag al aan na de 2-0 overwinning tegen Brighton & Hove Albion in zijn openingswedstrijd.

Gerrard werd weggehaald bij Rangers om Aston Villa omhoog te helpen op de ranglijst in de Premier League. De oud-middenvelder introduceert strikte regels voor voedsel voor zowel het eerste elftal als voor alle jeugdteams. Afgelopen donderdag had hij tomatenketchup al verboden, daarna haalde hij ook mayonaise weg uit de kantine van Bodymoor Heath, de trainingsaccommodatie van Villa.

Er is nu een complete lijst met verboden zaken, die Gerrard heeft opgesteld in overleg met zijn sportwetenschappelijk team en voedingsdeskundigen. In principe zijn toetjes niet meer toegestaan, behalve op sommige dagen voor de wedstrijd. Gebleken is dat de koolhydraten daarvan nuttig kunnen zijn voor het leveren van energie in een wedstrijd. 'Lege calorieën', voedsel dat voornamelijk bestaat uit suikers en oliën, worden zoveel mogelijk beperkt.

Volgens The Telegraph zijn de nieuwe regels van Gerrard goed ontvangen bij Aston Villa. De manager heeft hoge verwachtingen van zijn verblijf in Birmingham. "De faciliteiten op het trainingsveld zijn van topniveau en de structuur is aanwezig om het team succesvol te laten zijn", zei Gerrard eerder. "Je moet de juiste mentaliteit hebben en verder gaan dan dat, ernaar streven om elite te zijn en de beste versie van jezelf te zijn. De normen zullen extreem hoog zijn. Mijn staf en ik zijn overgekomen van Rangers, waar veel moest gebeuren. We zijn succesvol geweest en hebben de club zeker beter achtergelaten."

Ook van Conte is overigens bekend dat hij streng let op de voeding van zijn spelers. Twee weken geleden meldde The Athletic dat de Italiaan na zijn komst naar Tottenham Hotspur direct ketchup en mayonaise in de ban deed. Conte verlangt dat de spelers meer fruit eten, in plaats van fruitsap te drinken, en is geen voorstander van het gebruik van boter of olie tijdens het koken.