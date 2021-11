Gorter herhaalt kunststukje voor Jong Ajax; Volendam haalt opgelucht adem

Maandag, 22 november 2021 om 21:57 • Laatste update: 22:08

Jong Ajax heeft maandagavond de aansluiting gevonden met de bovenkant van de Keuken Kampioen Divisie. Jay Gorter stopte voor de tweede keer op rij een strafschop en hielp de Amsterdamse beloften daarmee op weg naar een 2-1 zege tegen Roda JC Kerkrade. FC Volendam won moeizaam van Jong FC Utrecht (1-0) en behoudt daarmee de koppositie. Nummer drie FC Emmen liep dure schade op tegen Jong AZ (0-0), terwijl ook NAC Breda en Jong PSV niet wisten te scoren (0-0).

Jong Ajax - Roda JC Kerkrade 2-1

De bezoekers zochten in het eerste halfuur veelal de aanval op De Toekomst. Echt getest werd Jong Ajax-doelman Jay Gorter echter niet. Het eerste grote gevaar kwam juist van de thuisploeg: in de 36ste minuut schoot Naci Ünüvar tweemaal op de vuisten van Rody de Boer. Roda nam daarna weer het voortouw, maar tegen de verhouding in kwam Jong Ajax op voorsprong. Anass Salah-Edinne versloeg De Boer en tekende daarmee voor zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen.

Twintig minuten voor tijd maakten de Limburgers de verdiende gelijkmaker. Robert Klaasen schoot een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied fraai in de kruising. Acht minuten later kreeg Roda zelfs dé mogelijkheid op de voorsprong. Dylan Vente mocht aanleggen voor een strafschop, maar Gorter pakte de bal. Vlak voor tijd kregen de bezoekers zelfs nog het deksel op de neus. De zestienjarige invaller Amourricho van Axel-Dongen bewees zijn waarde en zette de 2-1 op het scorebord.

Jong FC Utrecht - FC Volendam 0-1

De Volendammers konden weer alleen aan kop raken, daar Excelsior vrijdag tegen Helmond Sport (1-5 winst) in punten gelijk was gekomen. De thuisploeg begon echter sterk aan de wedstrijd. In de 20ste minuut moest doelman Filip Stankovic zich strekken op een goede inzet van Rayan El Azrak. FC Volendam kwam het dichtst bij via Boy Deul, die zijn uithaal door Fabian de Keijzer uit het doel getikt zag worden. In de tweede helft viel er een stuk meer te beleven op Sportcomplex Zoulenbalch. Volendam zette aan en kreeg mogelijkheden via Robert Mühren, Martijn Kaars en Brian Plat. Lang leek de koploper het derde puntverlies op rij te leiden, tot Achraf Douiri daar verandering in bracht. Daryl van Mieghem leverde een puntgave voorzet en de buitenspeler tikte zijn eerste competitietreffer voor FC Volendam binnen.

Jong AZ - FC Emmen 0-0

In de vrij evenwichtige wedstrijd op het AFAS Trainingscomplex waren de beste kansen in de eerste helft voor Emmen. Jeredy Hilterman stuitte vroeg in de wedstrijd een-op-een op Beau Reus, die even later ook redde op een dreigend schot van Rui Mendes. Na rust werd Jong AZ voor het eerst echt gevaarlijk. De Alkmaarders kregen drie enorme kansen achter elkaar. Yusuf Barasi schoot op het been van doelman Michael Brouwer, Peer Koopmeiners raakte in de rebound de lat en daarna tikte Brouwer een inzet van Mohamed Taabouni naast. Emmen kreeg in de absolute slotfase nog enorme kansen op de winst. De beste was voor Teun Bijleveld, die na afleggen van Reda Kharchouch op Reus schoot.

Jong PSV - NAC Breda 0-0

Dante Sealey sneed namens Jong PSV in de openingswedstrijd het strafschopgebied in, maar het schot van de vleugelspits miste richting. Daarna zag Kaj de Rooij aan de overzijde een schot geblokt worden. De aanvaller van NAC leek ploeggenoot Ezechiel Banzuzi even later de openingstreffer te bezorgen, maar die kon de voorzet net niet binnen tikken. Kort na rust was Jong PSV daar dichtbij, ware het niet dat Danny Bakker de bal van de lijn haalde. Daarna wist Sealy het een-op-een met Nick Olij niet af te maken, waarna NAC het initiatief overnam. De Rooij raakte tweemaal de lat, eerst uit een ogenschijnlijke voorzet en daarna met een streep. Zo bleven beide ploegen zonder doelpunt en weet NAC niet dichter in de buurt te komen van de play-offplekken. De Bredanaren staan teleurstellend twaalfde, één plek boven Jong PSV.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 16 10 5 1 18 35 2 Excelsior 16 10 2 4 18 32 3 FC Emmen 16 9 3 4 11 30 4 De Graafschap 16 9 3 4 10 30 5 Jong Ajax 16 9 2 5 10 29 6 ADO Den Haag 16 10 2 4 13 26 7 FC Eindhoven 16 8 2 6 7 26 8 FC Den Bosch 16 8 1 7 -3 25 9 Roda JC Kerkrade 15 6 4 5 6 22 10 MVV Maastricht 15 7 0 8 -15 21 11 Jong AZ 16 6 3 7 -2 21 12 NAC Breda 16 5 5 6 2 20 13 Jong PSV 16 5 4 7 -2 19 14 Jong FC Utrecht 16 5 4 7 -4 19 15 VVV-Venlo 16 6 1 9 -5 19 16 Telstar 16 4 5 7 -15 17 17 Helmond Sport 16 4 3 9 -12 15 18 Almere City FC 16 3 4 9 -8 13 19 TOP Oss 16 3 3 10 -11 12 20 FC Dordrecht 16 2 4 10 -18 10