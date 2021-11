Kraay jr. onthult wat Nijhuis ‘op denigrerende manier’ tegen Schmidt zei

Maandag, 22 november 2021 om 21:21 • Laatste update: 21:28

Hans Kraay jr. heeft gesmuld van de spanning tussen Bas Nijhuis en Roger Schmidt afgelopen zaterdag. In het treffen tussen PSV en Vitesse vroeg de Duitse trainer nadrukkelijk om een gele kaart voor Loïs Openda na een overtreding op Mauro Júnior; de scheidsrechter wachtte lang voordat hij die gaf. Kraay jr. onthult bij Veronica Inside dat Nijhuis in die tijd een ‘leuk denigrerend toontje’ tegen Schmidt opzette.

René van der Gijp haalt de situatie aan die hem opviel afgelopen weekend. “Bas (Nijhuis, red.) zag een overtreding bij de dug-out van PSV. Toen stond die Schmidt te brullen dat die speler geel moest hebben. Maar Bas gaf hem niet. Bas kennende loopt hij naar Schmidt toe en vraagt hij wat zijn probleem is. Dan had Bas moeten zeggen: ‘Ja, je kan hem geven, maar ik doe het niet.'”

Uiteindelijk besloot Nijhuis de gele kaart toch aan Openda te geven. Johan Derksen dacht daar het zijne van: “Ik dacht: Bas, jij geeft hem, omdat je geen gezeik met Schmidt wilt hebben. Maar ik dacht: je moet Schmidt juist een gele kaart geven.” Derksen doelt daarmee op het verleden dat het duo al met elkaar heeft. Zo werd Schmidt afgelopen januari nog twee duels geschorst, omdat hij Nijhuis ervan beschuldigde expres tegen zijn ploeg te fluiten.

Van der Gijp is het met zijn tafelgenoot eens. “Je moet niet gaan staan brullen om een gele kaart, dat moet je niet doen, joh.” Derksen concludeert daarop dat Schmidt ‘weer even een vervelende Duitser was’. Vervolgens ziet Kraay jr. zijn kans schoon, die aanwezig was bij het duel tussen PSV en Vitesse. “Ik zat er een meter achter, hè. En Bas heeft wel op een leuke denigrerende toon tegen hem gezegd: ‘Was sagen Sie?’” (Duits voor 'wat zegt u', red.) De analist is echter luid en duidelijk over de beslissing van Nijhuis. “Het was wel een dikke gele kaart.”