Erik ten Hag en Marc Overmars spreken commitment aan Ajax uit

Maandag, 22 november 2021 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:32

Erik ten Hag en Marc Overmars zwichten (voorlopig) niet voor het grote geld uit de Premier League, zo meldt De Telegraaf. De trainer en directeur spelerszaken hebben aan Ajax laten weten in elk geval het seizoen af te maken in Amsterdam. Ten Hag en Overmars worden nadrukkelijk in verband gebracht met respectievelijk Manchester United en Newcastle United.

Ten Hag staat op een shortlist in Manchester, waar zaterdag afscheid werd genomen van Ole Gunnar Solskjaer. De trainer van Ajax lijkt echter geen eerste keus op Old Trafford: volgens de BBC werd eerst Zinédine Zidane benaderd en is na diens afzegging nu Mauricio Pochettino topkandidaat. Ook Brendan Rodgers van Leicester City is in beeld. "Hoe moeilijker het is om een van die laatste drie binnen te halen, hoe groter de kans is dat de leiding van Manchester United bij de coach van Ajax uitkomt", aldus De Telegraaf.

Ten Hag werd zondag na de overwinning tegen RKC Waalwijk (0-5) gevraagd naar de mogelijke belangstelling. "Ik ben met deze ploeg bezig", onderstreepte Ten Hag tegenover ESPN. "We hebben een heel mooie selectie, we willen veel bereiken en daar richt ik me op. Daar zit alle concentratie, de rest leidt alleen maar af. Ik verwacht van mijn spelers dat ze bij Ajax zijn, dus dan moet ik het goede voorbeeld geven." Volgens Ten Hag speelt er op dit moment niets concreets rondom een aanstelling op Old Trafford. "Ik weet van niks, ik heb niks gehoord, dus daar hoef ik me helemaal niet mee bezig te houden. Ik richt me alleen op Ajax."

Een soortgelijke mededeling heeft Ten Hag maandag aan zijn leiding gedaan, zo weet De Telegraaf. De oefenmeester wil middenin de strijd om de landstitel en de tot nu toe uiterst succesvolle Champions League-campagne niet weg bij Ajax. De hoofdstedelingen namen zondag de koppositie in de Eredivisie op doelsaldo in handen en zijn na vier speelronden al zeker van overwintering in de Champions League. Ten Hag gelooft in nieuwe prijzen met Ajax en gaat dus niet middenin het seizoen weg, zelfs niet voor het driedubbele salaris, dat United zou kunnen betalen.

Ook Overmars heeft zijn commitment aan Ajax uitgesproken. De directeur behoorde tot voor kort tot de drie voornaamste kandidaten om het transferbeleid bij Newcastle United uit te gaan zetten. Overmars werd uitgenodigd voor een gesprek in het noorden van Engeland, maar heeft na lang beraad besloten om daar vanaf te zien, zo klinkt het. Dat kan volgens De Telegraaf te maken hebben met de dramatische sportieve situatie van de club, die op een degradatieplek staat in de Premier League. De nieuwe Saudi-Arabische eigenaren zetten in op een flinke miljoeneninjectie in de winterse transferperiode.