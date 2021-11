‘Real vreest dat droomtransfer door vertrokken Zidane wordt gedwarsboomd’

Maandag, 22 november 2021 om 20:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:14

Bij Real Madrid kijkt men met angst en beven naar de trainerscarrousel die door het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United op gang is gebracht, zo weet Marca. De Koninklijke zet zoals bekend vol in op de transfervrije komst van Kylian Mbappé komende zomer, maar vreest dat de afgelopen zomer vertrokken Zinédine Zidane op het laatste moment roet in het eten kan gooien.

Manchester United had Zidane volgens The Times op het oog als vervanger van Solskjaer. De Fransman heeft volgens de BBC echter definitief aan de Engelse topclub laten weten geen interesse te hebben. Volgens de gerenommeerde Britse omroep schakelt United daarom door naar Mauricio Pochettino. De huidige trainer van Paris Saint-Germain staat open voor een terugkeer naar de Premier League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

RMC Sport voegt aan de berichtgeving toe dat het mogelijke vertrek van Pochettino bij PSG de weg vrij zou kunnen maken voor de komst van Zidane. Het is een langgekoesterde wens van de Qatarese eigenaren om de drievoudig Wereldvoetballer van het Jaar als trainer voor de spelersgroep van PSG te zetten. Toch is dat op dit moment niet concreet: er ligt nog geen formeel bod van United op Pochettino, en PSG heeft ook nog geen contact gezocht met Zidane.

Desondanks vreest Real Madrid volgens Marca dus de ontwikkelingen die gaande zijn op trainersgebied. De Spanjaarden slaagden er afgelopen zomer niet in om Mbappé voor meer dan 200 miljoen euro weg te halen bij PSG en willen de 22-jarige aanvaller na het seizoen transfervrij inlijven. Niets leek een overgang van Mbappé naar Real nog in de weg te kunnen staan, maar de komst van Zidane, een icoon in Frankrijk, zou dat kunnen veranderen.

Mbappé onthulde vorig jaar al een groot bewonderaar te zijn van Zidane. De aanvaller vertelde in gesprek met de Players Tribune over een ontmoeting die hij in zijn jeugd met Zidane had. “Vlak voor mijn veertiende verjaardag kreeg ik een ongelofelijke verrassing”, zo schreef Mbappé. “Mijn vader kreeg een telefoontje van iemand bij Real Madrid, die me uitnodigde om naar Spanje te komen om mee te trainen tijdens de schoolvakantie. Ik was in shock, omdat er letterlijk tegen mijn vader werd gezegd: ‘Zidane wil je zoon graag zien’. Zidane was destijds sportief directeur. Ik was natuurlijk dolenthousiast, ik wilde zó graag gaan.”