‘Mijn management zei: ‘Doe het gewoon, als je slaagt, kun je alle kanten op’’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Justin de Haas, die vorig seizoen werd verhuurd door PSV aan het beloftenteam van Dinamo Zagreb en inmiddels een vaste waarde is bij ‘het jongere broertje’ van de recordkampioen uit Kroatië: Lokomotiva Zagreb.

“Als je aan de Balkan denkt, dan zou je waarschijnlijk verwachten dat de mensen er heel hard en kil zijn.” Dat was de eerste gedachte die De Haas had, toen hij begin dit jaar een transfer naar Kroatië kon maken. Inmiddels weet de verdediger beter. “Ze zijn hier heel vriendelijk en relaxed. Iedereen is enorm behulpzaam.” In Zagreb heeft hij zich nog geen moment verveeld. “Het is hier in de zomer 36 graden. Zodra de temperaturen wat aangenamer worden, ga je lekker de stad in. Je hebt hier van die typische Kroatische restaurants waar je voor acht tot tien euro een driegangendiner hebt. Wat dat betreft is het leven hier wel echt ideaal. Iedereen doet gewoon zijn ding. Als het lekker weer is, zijn de mensen rond een uur of twee uur klaar met werken en gaan ze naar het terras om een bakje koffie te doen.”

De Haas had zelf ook niet verwacht dat hij nu op 21-jarige leeftijd in Kroatië zou voetballen. vanaf KFC maakte de verdediger zes jaar geleden vanuit het amateurvoetbal de overstap naar de jeugdopleiding van AZ. In totaal speelde hij vier seizoenen in verschillende jeugdelftallen van de Alkmaarders. De Haas slaagde er in 2019 niet in om met AZ overeenstemming te bereiken over een nieuwe verbintenis en hierdoor was hij vrij om te praten met andere clubs. “Chelsea toonde destijds belangstelling in de winter. Daar had ik eigenlijk mijn zinnen wel op gezet. AZ wilde mij op dat moment niet laten gaan en hield mij aan mijn contract. Dit was hun goed recht, maar daardoor is dat destijds niet doorgegaan.”

In de zomer kreeg de mandekker alsnog de kans om naar the Blues te verkassen. “Zij kregen toen alleen een transferban. Ik kon wel tekenen, maar dan mocht ik een half jaar lang geen wedstrijden spelen. Hoewel Chelsea financieel gezien natuurlijk top is, was het voor mijn sportieve ontwikkeling geen goede keuze en daarom heb ik toen voor PSV gekozen.” De Haas kwam in eerste instantie voor het beloftenteam van PSV en sloot daar in de voorbereidingsperiode aan, met perspectief om op termijn bij de hoofdmacht aan te sluiten. “Bij Jong PSV trainde ik het het eerste jaar al veel met het eerste elftal mee. Dan sta je opeens met gasten als Donyell Malen en Steven Bergwijn op het veld, dat is wel even anders dan met jeugdspelers. In de eerste weken dacht ik wel: zo, het gaat wel even stukje sneller. Als je op een hoog niveau traint of speelt dan verleg je de lat voor jezelf en ga je steeds beter spelen en trainen.”

De Haas speelde enkele oefenduels in het eerste elftal, maar begin 2021 gaven de Eindhovenaren aan dat er voor hem geen toekomst meer bij de club was en hij in de winter ‘zo goed als gratis’ mocht vertrekken. “Ik ben toen gelijk met mijn management gaan zoeken, maar veel clubs verkeerden door de coronapandemie in onzekerheid, waardoor ze juist ervaring zochten.” Op 31 januari sloot de Nederlandse transfermarkt en de centrale verdediger had zich eigenlijk al neergelegd om het laatste half jaar van zijn contract bij Jong PSV uit te zitten, tot Dinamo Zagreb belde. Het beloftenteam was op zoek naar een defensieve versterking en wilde de Haas ‘maar al te graag’ op huurbasis overnemen. “Ik dacht: ga ik dit doen? Ze stonden ook een beetje onderaan op het tweede niveau van Kroatië. Vrienden en familie om me heen zeiden: ‘Doe het gewoon, je hebt nu toch geen andere opties.’ Zo ben ik daar eigenlijk beland.”

Echt veel tijd om over een eventuele overstap na te denken had de jonge verdediger niet. “De transferperiode in Kroatië duurde nog maar een paar dagen. Als ik ja zou zeggen, moest ik alles regelen. Mijn appartement leeghalen, verhuizen et cetera, alles moest geregeld worden. Toen heb ik binnen een dag of twee besloten dat ik het ging doen en snel alles klaargemaakt om erheen te gaan. Het was vrij stressvol. Ik had zo’n transferdeadline ook nog nooit meegemaakt.” Veel over de club en het land wist De Haas op dat moment nog niet. Dinamo kende hij wel van de Europa League en bij Kroatië moest hij vooral aan een vakantieland denken.

De Haas wist ook niet precies hoe het voetbalniveau er zou zijn, maar werd naar eigen zeggen over de streep getrokken door zijn management van SEG. “Die zei: ‘Kom nou, want Dinamo is echt de grootste club van de Balkan. Doe het nou, want als je hier hebt gespeeld en je slaagt, dan kun je eigenlijk alle kanten weer op.’” Inmiddels kan de mandekker de positieve woorden van zijn management beamen. “Dinamo is de grootste club van Kroatië. Elk jaar verdienen ze miljoenen aan transfers door heel Europa. Ik noem het eigenlijk altijd het Bayern München van Kroatië, omdat ze eigenlijk vrijwel elk jaar de titel winnen.”

Na een half jaar zijn minuten te hebben gemaakt bij Dinamo Zagreb II, was de centrale verdediger net als na zijn periode bij AZ transfervrij. Onderhandelingen met de recordkampioen van Kroatië over een vast contract liepen uiteindelijk op niets uit, ook al wilde de club wel langer met hem door. “Zij gaven mij als perspectief dat ik na een half jaar in het tweede elftal de stap naar de hoofdmacht kon maken.” Op zijn leeftijd achtte De Haas het echter belangrijk om in een eerste elftal te spelen. “Ik wilde naar een club die mij vertrouwen zou geven. Dat ik op deze manier ook de kans zou krijgen om mezelf te laten zien en een keer dertig wedstrijden in een seizoen kon spelen.” De verdediger sprak met andere clubs, maar merkte dat deze door de coronacrisis nog steeds afwachtend waren.

Lokomotiva Zagreb deed De Haas uiteindelijk een aanbod om voor drie jaar te tekenen, wat hem ‘een bepaalde zekerheid gaf’. “Ze hadden een duidelijk plan met me. Het was sportief, maar ook financieel goed. Ik dacht toen: ik kan nu wel wachten op andere clubs en misschien komt er wel een betere optie, maar ik kies gewoon voor deze stap.” Voor de verdediger was de transfer naar Lokomotiva een mooie stap omhoog. Hij kreeg eindelijk wat hij wilde: zichzelf op het hoogste niveau in een eerste elftal laten zien in plaats van op het tweede niveau. “In Kroatië is dat wel een behoorlijk verschil, vooral ook omdat ik in een beloftenelftal speelde. De hele beleving en het doel bij zo’n Jong-team is anders. Ik was eraan toe om ervaring op te doen en te leren van spelers die al tien, vijftien jaar op het hoogste niveau rondlopen. Nu kan ik ook leren van dit soort gasten, in plaats van dat ik het voorbeeld moet geven aan een zestienjarig talent bij een beloftenteam.”

De Haas is louter positief als zijn huidige teamgenoten ter sprake komen. “Met een aantal Kroatische jongens ben ik vrij goed. Dan gaan we na de training even een hapje eten, drinken we een bakje koffie of gaan we padellen. Er zitten ook wat buitenlandse jongens in onze selectie die geen Kroatisch spreken. Daar heb je automatisch ook een bepaalde klik mee, omdat je op de training aan elkaar vraagt of je bepaalde oefeningen hebt begrepen.” Het was voor de mandekker wel even wennen dat zijn trainer geen Engels spreekt. “Op het begin had ik daar wel moeite mee, dan dacht ik: godverdomme, wat moet ik nu precies doen? Gelukkig kan ik wel bij andere stafleden en enkele teamgenoten terecht als iets onduidelijk is.”

Bij Lokomotiva hoeft De Haas niet te rekenen op de wekelijkse steun van fanatieke supporters. “We hebben niet echt een harde kern of supportersgroep. Aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant is het voor een jonge speler wel fijn om je zonder die druk te kunnen ontwikkelen. Ons stadion is ook niet echt heel groot. Volgens mij kunnen er net iets minder dan 10.000 man in. Begin november speelden we een topwedstrijd tegen Dinamo Zagreb, dan zit het uitvak wel helemaal vol met fanatieke fans die vuurwerk afsteken en zingen. Dinamo is de grootste club uit Zagreb en wij zijn een beetje het jongere broertje daarvan. Wij zijn natuurlijk enorm gebrand om te winnen van die gasten. Voor hun geldt dat misschien dan wat minder. Het is ook niet echt derby. Bij Dinamo Zagreb tegen Hajduk Split spreek je eerder van een echte derby, zoals Ajax tegen Feyenoord.”

Voor de verdediger was het duel met Dinamo gezien zijn verleden bij de club natuurlijk speciaal. De Haas slaagde er met Lokomotiva in om te stunten door ‘de grote broer’ verrassend met 1-0 te verslaan. Het was voor Dinamo de eerste competitienederlaag sinds 16 juli 2020. “De week ervoor speelden we tegen Istra (2-1 verlies) en daar rekenden we eigenlijk al op drie punten, maar dat was een hele slechte pot van ons. Toen stond Dinamo op het programma, maar dat is natuurlijk wel echt dé top van Kroatië.” Volgens De Haas kwam er bij de overwinning wel het nodige geluk kijken. “In de eerste helft waren we heel dominant en kwamen we terecht op voorsprong. Je weet dat zo’n topclub in de tweede helft dan steeds meer gaat drukken. In de 84ste minuut keek ik om me heen, ik zag vijf spitsen in de zestien en dacht: godsamme... We hielden gelukkig stand en trokken de zege over de streep.”

Lokomotiva staat met 22 punten uit 17 duels op de zesde plaats in de hoogste voetbaldivisie van Kroatië. De Haas hoopt echter op meer. “Waar we nu staan is prima, maar we hebben wel het doel om mee te strijden om de plekken die recht geven op Europees voetbal. Daarvoor moeten we bij de eerste drie eindigen. Ik denk dat je ons kunt vergelijken met een Eredivisie-club die af en toe in Europa actief is.” Voorlopig heeft hij het nog uitstekend naar zijn zin in de hoofdstad van Kroatië. “Ik woon eigenlijk tussen de club en de stad in. Op een kwartiertje rijden van ons trainingscomplex en tien minuten van Zagreb, dus ik ben eigenlijk overal zo. Ik heb een eigen appartementje en m’n hond is mee, dus heb ik toch nog iemand die op me zit te wachten als ik thuiskom”, zegt De Haas lachend.

De verdediger heeft nog geen heimwee, maar mist zijn familie en vrienden in Nederland wel degelijk. “Als ik tijdens een interlandperiode twee of drie dagen vrij ben, vlieg ik binnen twee uur naar Amsterdam. Dat is ideaal. M’n vriendin studeert nog. Zij probeert één keer in de maand vier of vijf dagen deze kant op te komen. En laatst verloor ik een tand tijdens een wedstrijd, toen kwam m’n moeder ook gelijk deze kant op om me te verzorgen.” Wanneer De Haas tijdens vrije dagen niet zijn familie in Zaandam opzoekt, vindt hij het ook lekker om in Kroatië naar de kust te gaan. “Dan ben je zo’n twee uurtjes onderweg. Als je echt naar de mooiste plekjes wilt, ben je wel drie, vier uur aan het rijden. Ik boek daar met een teamgenoot weleens een hotel of een bed & breakfast of we zoeken een berg of een waterval, dan rijden we erheen en wandelen we helemaal naar boven. Een beetje offroad vind ik ook wel leuk met mijn hond, dat is ook heel relaxed.”

Ondanks dat de jonge verdediger het goed naar zijn zin heeft bij Lokomotiva, kijkt hij ook naar de lange termijn. “Het plan was om binnen twee jaar, dus of aankomende zomer of in transferperiode erna, een stap te maken naar een team dat speelt voor het kampioenschap. Dan heb ik het over de landen die net onder de vijf beste voetbalcompetities van Europa vallen.” De Haas heeft echt de ambitie om ergens Europees voetbal te spelen en durft ook verder te dromen. “Als alles goed gaat, hoop ik daarna wel een stap te maken naar een van de grotere competities.” Happig op een rentree op de Nederlandse velden is hij dan ook niet. “Ik vind het avontuur in het buitenland gewoon heel leuk. Je komt op plekken waar je normaal gesproken niet komt, dus daar ligt nu wel mijn voorkeur. Als er echter een goede Nederlandse club komt, zal ik het natuurlijk wel overwegen.”