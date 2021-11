Debuut van Sergio Ramos voor Paris Saint-Germain lonkt plotseling

Sergio Ramos kan komende woensdag na lang blessureleed eindelijk zijn debuut maken voor Paris Saint-Germain. De Spaanse centrumverdediger, die deze zomer transfervrij overkwam van Real Madrid, zit in de selectie voor het Champions League-duel met Manchester City, zo melden L'Équipe en RMC Sport. Ramos speelde door een slepende kuitblessure nog geen minuut voor les Parisiens.

In juli zette de stopper een krabbel onder een tweejarige verbintenis bij de Parijzenaren ter waarde van totaal 25 miljoen euro. Sindsdien is Ramos bezig fit te worden. Bij PSG begon men begin november zelfs te twijfelen of de verdediger überhaupt nog fit zou worden en werd het ontbinden van zijn contract ‘serieus overwogen’, zo meldden diverse Franse media. In augustus schreef Cadena SER al dat Ramos met zijn ‘sterallures’ voor spanningen zou zorgen binnen de club.

De Spanjaard kan zo ruim vier maanden na het ondertekenen van zijn contract toch zijn eerste duel spelen voor zijn nieuwe club. De laatste officiële wedstrijd van Ramos dateert van 5 mei, toen hij binnen de lijnen stond in de return van de halve finale van de Champions League tussen Chelsea en Real Madrid. Het was een van de weinige wedstrijden die Ramos in zijn laatste halfjaar bij de Koninklijke speelde: in het kalenderjaar 2021 staat de teller slechts op vier optredens.

De ploeg van Mauricio Pochettino kan zich komende woensdag in Manchester bij winst verzekeren van overwintering in de Champions League. PSG komt zo op elf punten en eindigt dan met nog één duel te spelen minimaal op de tweede plek in Groep A. Naast Ramos keren ook Kylian Mbappé, Marquinhos, Gianluigi Donnarumma en Presnel Kimpembe terug in de wedstrijdselectie ten opzichte van het thuisduel met Nantes van afgelopen zaterdag (3-1).