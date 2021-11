Harde kern van Feyenoord juicht mogelijk na ontwikkeling in stadiondossier

Maandag, 22 november 2021 om 19:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:27

Feyenoord heroverweegt een oud plan om het huidige stadion te renoveren, zo meldt RTV Rijnmond. Het gaat daarbij om het verbouwplan dat in 2014 de titel 'De Nieuwe Kuip' kreeg. Bekeken gaat worden of dit plan uitgangspunten heeft die alsnog gebruikt kunnen worden als alternatief voor nieuwbouw.

Het nieuws dat de Rotterdammers toch weer overwegen om De Kuip te renoveren, zal bij de trouwe aanhang van de club als muziek in de oren klinken. Het is algemeen bekend dat de harde kern van Feyenoord fel tegenstander is van een nieuw onderkomen voor hun club. Toen begin deze maand bekend werd dat Feyenoord City er (in ieder geval voorlopig) niet komt, werd dat door fans uitbundig gevierd bij het stadion. Met het nodige vuurwerk en een brandstapel vierden zij dat er voorlopig een streep lijkt te gaan door de bouw van een nieuw stadion.

Feyenoord maakte begin november bekend dat Feyenoord City op dit moment niet te realiseren is. Dat heeft te maken met de enorm gestegen bouwkosten en de mededeling van bouwconcern BAM, dat de plannen momenteel niet realistisch acht. Omdat 'alle opties weer op tafel liggen', komt ook verbouwing van De Kuip weer in beeld. Ingewijden bevestigen aan RTV Rijnmond dat de optie om te renoveren momenteel slechts in een verkennende fase zit. "Er is zeker nog geen besluit genomen", benadrukt de regionale omroep.

In het plan van zeven jaar geleden wordt de stadioncapaciteit uitgebreid naar 70.000 zitplaatsen, terwijl de huidige Kuip iets meer dan 51.000 supporters kan onderbrengen. Dat zou gerealiseerd worden door de huidige tweede ring te verlengen. Ook komt er in het verbouwplan een dak op het stadion. In 2014 werden de kosten voor De Nieuwe Kuip begroot op 196 miljoen euro, maar door oplopende kosten liep dat een jaar later op naar 223 miljoen euro. Gezien de huidige bouwkosten zal dat bedrag nog verder gestegen zijn. Feyenoord achtte het plan in 2015 al niet rendabel.