‘Barcelona hoeft niet na te denken over bod van tachtig miljoen euro’

Maandag, 22 november 2021 om 18:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:29

Barcelona kan een megabod uit Duitsland verwachten op Pedri, zo verzekert AS maandag. Bayern München is volgens de sportkrant van plan om de achttienjarige middenvelder de duurste aankoop uit de clubhistorie te maken en dus meer dan tachtig miljoen euro te betalen. Barcelona is echter totaal niet van plan om de kersverse winnaar van de Golden Boy-award te laten vertrekken, zo klinkt het.

Pedri zette een maand geleden zijn handtekening onder een nieuw contract in het Camp Nou, waarmee de Spaans international zich tot medio 2026 aan Barça verbond. Met een (in Spanje verplichte) ontsnappingsclausule van één miljard euro wilden de Catalanen andere geïnteresseerde clubs afschrikken, maar volgens AS is dat niet gelukt. Bayern is serieus in de markt voor Pedri en wil in januari of anders in de zomer een megabod uitbrengen.

Der Rekordmeister is zich bewust van de penibele financiële situatie van Barcelona en denkt wel degelijk een kans te maken om Pedri los te weken. Ruim een jaar geleden betaalde Barça zelf 'slechts' zeven miljoen euro om de momenteel geblesseerde jongeling weg te halen bij Las Palmas. Pedri zelf voelt er volgens AS niet veel voor om opnieuw van club te veranderen. Hij is erg op zijn gemak in Barcelona en wil zich doorontwikkelen in het Camp Nou.

Bayern is dus naar verluidt van plan om heel ver te gaan voor Pedri. De Duitse grootmacht wilde lange tijd niet mee in het transfergeweld van vooral Manchester City en Paris Saint-Germain, maar telde de afgelopen twee jaar voor het eerst transfersommen van boven de vijftig miljoen euro neer. Zo kwam Leroy Sané in 2020 voor zestig miljoen euro over van Manchester City, terwijl het clubrecord op naam staat van Lucas Hernández. Voor de verdediger werd twee jaar geleden tachtig miljoen euro overgemaakt aan Atlético Madrid.