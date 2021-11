‘Amsterdamse voetbalmakelaar bracht talenten onder in illegaal bordeel’

Maandag, 22 november 2021 om 17:14

De 37-jarige Amsterdamse voetbalmakelaar en trainer Gwendell van R. wordt ervan verdacht jonge talenten uit zijn stal in 2017 en 2018 in een illegaal bordeel te hebben ondergebracht, zo blijkt uit de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie. In de deze woning, het huis van zijn moeder in Nieuw-Vennep, woonden ook prostituees die er seks hadden met klanten én spelers. Van R. wordt verdacht van seksuele uitbuiting en het maken van kinderporno.

Van R. hielp talentvolle jongens aan een profcontract in landen als Zweden, Griekenland en Letland, zo meldt AT5. Sommige minderjarige voetballers worden door hem een ‘veilige omgeving’ geboden en gaan wonen in een woning in Nieuw-Vennep. In dit huis van zijn moeder huren prostituees kamers en hebben ze seks met klanten. Twee talenten, inmiddels 21 jaar en 22 jaar oud, worden door het OM ook als verdachten in de rechtszaak gezien. De twee zouden mee hebben gedaan aan de online uitbuiting van de sekswerkers door kleding voor de prostituees te regelen en ze naar andere werkplekken te brengen.

“Gewoon een vriendendienst”, stelt Sunil Ramdihal, advocaat van de 22-jarige verdachte. "Je kent het wel: iemand even een lift geven met de auto. Ik zie daar niets strafbaars in", zegt hij over de vermeende daden van zijn cliënt. De advocaat stelt dat het zijn cliënt destijds beter leek om een kamer te huren van zijn voetbalmakelaar, omdat het een meer gedisciplineerde omgeving was dan thuis bij zijn moeder. “Dat is misschien naïef geweest van hem, maar als iemand je belooft een goede voetballer te kunnen maken, als je droom een profcarrière is…” Ook enkele voetbaltalenten zouden in deze periode seks hebben met de prostituees.

Van R. wordt door justitie ook voor het vervaardigen van kinderporno verdacht. Het OM spreekt van een video waarin twee zeventienjarige voetbaltalenten in het huis seks hebben met prostituees. De voetbalmakelaar wordt als de filmer gezien. Maandag begint de meerdaagse rechtszaak tegen Van R. De verwachting is dat het OM woensdag de strafeis tegen de hoofdverdachte zal uitspreken. Zelf was Van R. ook ooit een voetbalbelofte, die uitkwam in de jeugd van Ajax en FC Utrecht. Ten tijde van de vermeende strafbare feiten was hij trainer van een jeugdploeg.

Zijn advocaat Brian de Pree vindt de beschuldigingen van justitie veel te kort door de bocht en benadrukt dat er 'geen sprake is geweest van dwang' en 'nooit geweld is gebruikt'. Volgens de advocaat is het sekswerk in de woning toeval geweest: het was nooit de bedoeling van Van R. om een 'illegaal bordeel' te runnen. "Een vrouw die in de prostitutie werkte, zocht nog een woning en bij zijn moeders huis in Nieuw-Vennep was een kamer vrij. Hij vroeg daar dan huur voor: hij wilde simpelweg geld verdienen." Uiteindelijk hebben vrouwelijke slachtoffers aangifte gedaan tegen Van R. Volgens De Pree is dat enkel gebeurd omdat de politie ze een rekensom voorhield. "De agenten stelden dat de vrouwen voor hun diensten meer hoorden te verdienen en te veel moesten afstaan aan de voetbalmakelaar. Maar dit zal mijn cliënt in de rechtbank toelichten."