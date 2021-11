Jeroen Grueter voorspelt eerste Eredivisie-transfer van boven de 100 miljoen

Maandag, 22 november 2021 om 17:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:22

Antony zou Ajax weleens meer dan honderd miljoen euro kunnen opleveren, zo denkt Jeroen Grueter. De commentator heeft in de voetbalpodcast van de NOS lovende woorden over voor de Braziliaanse aanvaller. Antony was zondagavond niet direct betrokken bij doelpunten van Ajax tijdens de 0-5 overwinning tegen RKC Waalwijk, maar maakte wel indruk met zijn frivole acties aan de rechterflank.

“Ik denk echt dat we het hebben over een speler die kan uitgroeien tot een fenomeen”, zegt Grueter. “Die jongen kan nog veel beter dan hij nu laat zien. Hoeveel hij gaat opleveren? Over de honderd miljoen euro, denk ik.” Collega Arman Avsaroglu kan zich daar echter niets bij voorstellen. “Honderd miljoen euro voor een speler uit de Nederlandse competitie?” Voor Grueter is dit echter een realistisch bedrag. “Frenkie de Jong is toch ook voor 85 miljoen euro vertrokken? Antony heeft iets heel unieks.” De Jong verkaste in de zomer van 2019 voor minstens 75 en maximaal 86 miljoen euro van Ajax naar Barcelona.

Antony is dit seizoen de grote blikvanger van Ajax in de Eredivisie en de Champions League. De commentatoren zien het niet gebeuren dat de aanvaller de komende jaren nog in het shirt van Ajax speelt, zeker als hij een goed WK speelt. “Ik denk dat hij na dit seizoen al niet meer houdbaar is voor Ajax”, zegt commentator Arman Avsaroglu. "Een jaar geleden zag je dit spel veel sporadischer van hem. Toen zag je het ook wel, maar bij flarden. Soms stond hij ook weleens een wedstrijd gewoon ‘uit’.”

Ook de situatie van Davy Klaassen komt in de voetbalpodcast ter sprake. De middenvelder raakte zijn basisplek kwijt aan Steven Berghuis, nadat hij een blessure bij het Nederlands elftal opliep. “Klaassen is een goede voetballer in een seizoen waarin Ajax hem nodig heeft”, zegt Jan Roelfs. “Hij heeft zijn bijdrage in dit Ajax, hij valt altijd in. Het is typisch een speler die zich wil terugknokken. Het is ideaal voor Ten Hag om een speler als Klaassen op de bank te hebben.”