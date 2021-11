Valentijn Driessen doet spectaculaire suggestie voor opvolging Erik ten Hag

Maandag, 22 november 2021 om 15:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:16

Mike Verweij en Valentijn Driessen verwachten geen plotseling vertrek van Erik ten Hag bij Ajax. De trainer wordt in Engeland steevast genoemd in het rijtje kandidaten om de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer op te volgen bij Manchester United, maar benadrukte zondag tegenover ESPN zich volledig te richten op het seizoen met Ajax. Het zou volgens Verweij ook 'knettergek' zijn om nu de overstap te maken naar Manchester United.

"Ten Hag is knettergek als hij op dit moment naar Manchester United gaat", stelt de clubwatcher van Ajax in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Wat kun je op dit moment winnen met Manchester United? Met Ajax ben je al verzekerd van overwintering in de Champions League, ga je normaal gesproken kampioen worden en kun je ook de beker winnen." Verweij is er evenmin van overtuigd dat Ten Hag na dit seizoen wil vertrekken, maar zou dat moment wel geschikter vinden. "Maar niet nu. Hij is zelf halverwege het seizoen ingestapt bij Ajax en hij heeft aangegeven dat het best moeilijk is om dat te doen. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat gaat doen. Sterker nog: ik denk te weten dat hij het niet gaat doen."

Driessen is het op één punt na eens met zijn collega-journalist. "Met Manchester United kun je ook kampioen worden, de beker winnen en de Champions League winnen", geeft hij aan. Manchester United is momenteel twaalf punten verwijderd van koploper Chelsea, maar staat wel bovenaan in Groep F van de Champions League. "Maar ik denk ook dat hij gewoon zijn werk bij Ajax wil afmaken. Dan komt er vast weer een andere trein voorbij, zeker als hij weer goed presteert met Ajax in de Champions League. Manchester United lijkt een tijdelijke trainer tot het eind van het seizoen te willen, dus het zou ook kunnen dat ze wachten op een trainer die na het seizoen beschikbaar is. Dat zou Ten Hag kunnen zijn."

In dat geval dringt ook de vraag op wie Ten Hag zou moeten opvolgen als trainer van Ajax. Marc Overmars vindt de spoeling qua trainerstalenten 'dun' in Nederland, stelt de clubwatcher op basis van een interview dat hij vorige week had met de directeur voetbalzaken. "Er is vast een schaduwlijst en het zou slecht zijn als hij die niet heeft, maar wie er op staat weet ik niet. Heb ik al eens gezegd dat ik Peter Bosz een goede optie zou vinden? Ik ben ook wel benieuwd hoe de directie inmiddels denkt over John Heitinga, die het in de Keuken Kampioen Divisie heel erg leuk doet met eigenlijk Ajax Onder-19, dat is het in feite. Misschien het duo Heitinga/Alfred Schreuder?"

Driessen komt met een opvallende suggestie: Arne Slot. De trainer presteert momenteel uitstekend bij aartsrivaal Feyenoord. De chef voetbal van de krant trekt zich weinig aan van de gevoeligheid rond die potentiële overstap. "Steven Berghuis ligt ook gevoelig. Ajax moet de trainer nemen die het beste is voor Ajax. Of dat de trainer van PSV is, PEC Zwolle of Feyenoord, daar moeten zij doorheen kijken. Zij moeten gewoon de beste keus voor Ajax maken, daar zitten zij voor. Bij Peter Bosz riep iedereen in het begin ook: 'Feyenoord dit, Feyenoord dat.' Daar gaat het helemaal niet meer om. Die emotie moet je als clubbestuur gewoon naast je neerleggen. Je moet gewoon de beste trainer nemen en als dat Slot is, dan zouden ze Slot moeten halen. Het is gewoon wel zo dat Slot voor een bepaalde manier van spelen staat, die denk ik ook heel goed bij Ajax past."