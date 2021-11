Mandzukic maakt in nieuwe functie rentree bij het nationale elftal van Kroatië

Maandag, 22 november 2021 om 16:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:12

Mario Mandzukic wordt assistent van bondscoach Zlatko Dalic bij het nationale elftal van Kroatië, zo heeft de voetbalbond via de officiële kanalen gecommuniceerd. De voormalig aanvaller van onder andere Juventus beëindigde begin september zijn voetballoopbaan na een half seizoen bij AC Milan te hebben gespeeld.

“We geloven dat je net zo succesvol zult zijn in de rol van coach als in de rol van speler”, laat de Kroatische voetbalbond weten bij de presentatie van Mandzukic. De voormalig profvoetballer is verheugd met zijn nieuwe functie als assistent bij de nationale ploeg. "Dank aan bondscoach Dalic en voorzitter Kustic voor het vertrouwen”, reageert hij. “Ik kijk enorm uit naar de samenwerking. Ik weet hoeveel het nationale team voor mij als speler heeft betekend en ik wil die passie, maar ook mijn ervaring, doorgeven aan de nieuwe generatie.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 35-jarige Mandzukic voegt zich bij de staf van Dalic nadat hij deze zomer een indrukwekkende carrière als profvoetballer beëindigde. Hij speelde 89 keer voor Kroatië en was 33 keer trefzeker. Hij is de topscorer aller tijden van Kroatië na Davor Suker, die 45 doelpunten maakte. Mandzukic heeft in zijn profcarrière enkele belangrijke doelpunten voor Kroatië gemaakt. De belangrijkste was zonder twijfel zijn doelpunt in de verlenging tegen Engeland in de halve finale van het WK 2018. Hij scoorde ook in de finale van het WK in Rusland.

Mandzukic begon zijn profcarrière in 2004 bij Marsonia en speelde vervolgens voor NK Zagreb, Dinamo Zagreb, VfL Wolfsburg, Bayern München, Atlético Madrid, Juventus, Al-Duhail en AC Milan. In totaal was de aanvaller in 582 officiële clubwedstrijden goed voor 228 doelpunten. Met de nationale ploeg van Kroatië kan hij zich verheugen op deelname aan het WK 2022 in Qatar. Dankzij een 1-0 zege op Rusland eindigde Kroatië als winnaar in Groep H van de kwalificatiereeks.