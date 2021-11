De Ligt gaat vraag op persconferentie uit de weg: ‘Focus ligt bij het voetbal’

Maandag, 22 november 2021 om 15:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:06

Matthijs de Ligt ziet uit naar de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Juventus van dinsdagavond. De grootmacht uit de Serie A is na vier opeenvolgende overwinningen al verzekerd van een plek in de volgende ronde, maar kan via een gelijkspel in Londen ook al de groepswinst claimen. "Het is leuk om zulke wedstrijden te spelen", zegt De Ligt op de persconferentie voorafgaand aan de kraker op Stamford Bridge. Vragen over een eventuele contractverlenging laat hij links liggen.

"We moeten solide en kalm voor de dag komen, want zij hebben veel kwaliteit en zijn gevaarlijk in de counter", weet De Ligt. "We willen bovenaan eindigen in de groep, dat is heel belangrijk voor ons." De verdediger wordt vervolgens specifiek gevraagd naar de verschillen die hij ervaart tussen wedstrijden in de Serie A en in de Champions League. "In de Serie A krijgen we tegen kleinere ploegen wat minder ruimte in de tegenaanval dan in de Champions League. We hebben goede, snelle spelers als Federico Chiesa en Álvaro Morata die kunnen profiteren van de ruimte, dus dat moeten we doen."

Trainer Massimiliano Allegri spreekt van een 'belangrijke test' voor Juventus tegen 'de ploeg die vorig seizoen de Champions League won'. Hij vindt het belangrijk om te weten of Romelu Lukaku inzetbaar zal zijn voor Chelsea. De spits liep een maand geleden een enkelblessure op en traint inmiddels weer mee. De verwachting is momenteel dat de wedstrijd van dinsdagavond net te vroeg komt. "Hij is een topspeler, een uithangbord van Chelsea. Als hij er niet bij is, speelt Chelsea meer op de snelheid", zegt Allegri. "Het is afhankelijk van hem hoe de tegenstander verdedigt in een wedstrijd tegen Chelsea."

De Ligt stond met Ajax al eens in de halve finale van de Champions League en hoopt de prijs in dienst van Juventus te kunnen winnen. "Het is een droom om deze prijs te winnen met deze club. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen. We worden iedere wedstrijd beter en we willen onze ontwikkeling voortzetten", maakt de Oranje-international duidelijk. Als hij een vraag krijgt over zijn contract - volgens Tuttosport onderhandelt Mino Raiola met Juventus over een nieuwe verbintenis tot medio 2025 - wijst hij dan ook op de sportieve situatie. "Op dit moment ligt mijn focus bij mijn taken op het veld. Ik wil een bijdrage leveren en ik wil de ploeg helpen om te stijgen op de ranglijst." De huidige verbintenis van De Ligt loopt medio 2024 af.