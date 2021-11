De Mos voorspelt ‘toptransfer’ voor PSV: ‘Je zet hem als eerste op het bord’

Maandag, 22 november 2021 om 14:29

Aad de Mos voorspelt dat Ibrahim Sangaré in de toekomst een toptransfer gaat maken. De 23-jarige Ivoriaanse middenvelder tekende afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Vitesse (2-0 overwinning) voor zijn vierde doelpunt van het seizoen. De Mos noemt het in een video van het Eindhovens Dagblad ‘een zegen voor het team en een trainer’ om een speler als Sangaré in de gelederen te hebben.

“Hij was al goed, maar werd natuurlijk beoordeeld op andere punten. Vooral door de niet-kenners. Maar hij is natuurlijk een zegen voor het elftal, een zegen voor een trainer dat je zo’n speler in je team hebt. Je zet hem als eerste op het bord. Op basis van zijn spel, zijn postuur en zijn mogelijkheden wordt dat natuurlijk een toptransfer voor PSV in de toekomst”, geeft De Mos te kennen. Sangaré werd anderhalf jaar geleden voor zeven miljoen euro overgenomen van Toulouse.

“Dat hij moeilijk van de bal te krijgen is, heeft ermee te maken dat hij een beetje ontlast is van de dingetjes die hij in het verleden moest doen”, stelt De Mos. Daarmee wijst hij op het feit dat Érick Gutiérrez tegen Fortuna Sittard en Vitesse de voorkeur kreeg boven Marco van Ginkel. “Het is een prettige gevoel voor een speler als hij dat je iemand als Gutiérrez naast je hebt staan. Hij voelt precies aan wanneer jij in de problemen komt. Als Sangaré in de problemen zit, kan hij worden geholpen door Gutiérrez.”

“Een metertje voor- of achteruit en dan kan hij het balletje afspelen. Als hij de ruimte ziet, gaat hij de ruimte in en dan schiet hij ook op de goal. Hij heeft tegen Sparta en Vitesse laten zien dat hij dat beheerst. Dan wordt het een hele volwaardige Eredivisie- of internationale speler”, vervolgt de oefenmeester in ruste. De Mos denkt dat Van Ginkel wel kan omgaan met zijn huidige rol. “Ik denk dat Van Ginkel een innemend type is, die dit wel begrijpt. Hij zal zeker nog zijn minuten maken. Ik denk dat er een goede samenwerking blijft tussen Schmidt en Van Ginkel.”