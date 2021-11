Jury van legendes kiest Martens en Lewandowski tot Golden Players

Maandag, 22 november 2021 om 14:03 • Chris Meijer

Lieke Martens is gekozen tot Golden Player van 2021. De aanvalster van de Oranje Leeuwinnen en Barcelona bleef in de verkiezing van de Italiaanse sportkrant Tuttosport haar ploeggenoot Jennifer Hermoso en Pernille Harder van Chelsea voor. Bij de mannen is Bayern München-spits Robert Lewandowski voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Golden Player.

Martens heeft een sterk seizoen achter de rug, waarin met Barcelona de Women's Champions League gewonnen werd na een 0-4 overwinning op Chelsea in de finale. Het is voor de 28-jarige Martens de tweede grote individuele prijs, nadat ze in 2017 door de UEFA werd gekozen tot Women's Player of the Year. Martens behoort net als Vivianne Miedema eveneens tot de gegadigden om de Ballon d’Or te winnen. De Golden Player-award zal op 13 december in Turijn aan Martens worden uitgereikt.

Lewandowski mag dan eveneens naar Turijn afreizen om de prijs in ontvangst te nemen. De Poolse spits van Bayern München bleef Jorginho en Lionel Messi voor in de verkiezing en mag zich daardoor voor het tweede jaar op rij Golden Player noemen. Lewandowski was vorig seizoen in 40 wedstrijden goed voor 48 doelpunten en speelde daarmee een belangrijke rol voor zijn club in het winnen van het WK voor clubteams, de Europese Supercup, de landstitel en de Duitse Supercup.

De winnaars van de Golden Player-award worden gekozen door een jury, die bestaat uit onder meer Andriy Shevchenko, Lothar Matthäus, Hristo Stoichkov, Emilio Butragueño, Pavel Nedved, Stéphane Chapuisat, Luca Toni, Samuel Eto'o, Alessandro Costacurta, Edwin van der Sar, Juan Sebastian Verón en Rui Costa. Eerder werd al bekend dat Pedri de Golden Boy-award heeft gewonnen, terwijl ook Marina Granovskaia (Chelsea, beste clubbestuurder), Olivier Letang (Lille OSC, beste voorzitter) en Federico Pastorello (beste zaakwaarnemer, vertegenwoordigt onder meer Romelu Lukaku) in de prijzen zijn gevallen.