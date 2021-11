Gareth Southgate tekent nieuw contract met waarde van 21 miljoen euro

Maandag, 22 november 2021 om 13:34

Gareth Southgate heeft zijn contract bij de Engelse voetbalbond (FA) met twee jaar verlengd, zo wordt er via de officiële kanalen gecommuniceerd. De 51-jarige oefenmeester blijft daardoor tot het einde van 2024 de bondscoach van Engeland en gaat volgens the Guardian op jaarbasis 7,15 miljoen euro verdienen. Ook assistent Steve Holland heeft met twee jaar bijgetekend.

Southgate heeft enthousiast gereageerd op zijn contractverlenging. “Ik ben blij dat Steve Holland en ik onze contracten hebben kunnen verlengen”, liet de bondscoach weten. “Het blijft een ongelooflijk voorrecht om dit team te mogen leiden. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om het bestuur te bedanken voor hun steun, en natuurlijk de spelers en het begeleidingsteam voor hun harde werk.”

“We hebben een geweldige kans voor ons liggen en ik weet dat de fans allemaal enthousiast zijn over wat deze ploeg in de toekomst zou kunnen bereiken”, vervolgde Southgate, die inmiddels vijf jaar aan het roer staat bij het nationale elftal van Engeland. In september 2016 werd hij na het ontslag van Sam Allardyce aanvankelijk op interim-basis aangesteld. Tijdens zijn eerste eindtoernooi bereikten the Three Lions de laatste vier van het WK 2018, waar de Engelsen na verlenging verloren van Kroatië.

Op dit fundament werd voortgebouwd tijdens het uitgestelde EK in 2021. Engeland noteerde zijn beste prestatie in 55 jaar tijd door weer een finale op een eindtoernooi te bereiken. De droom was om in eigen land het EK te winnen, maar Italië bleek in de finale na strafschoppen uiteindelijk te sterk. Engeland heeft zich al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Qatar. Het land stelde het WK-ticket vorige week maandag veilig na een 0-10 zege op bezoek bij voetbaldwerg San Marino.