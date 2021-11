Besiktas zet N'Sakala kort voor duel met Ajax uit selectie door Instagram-likes

Maandag, 22 november 2021 om 13:14 • Chris Meijer • Laatste update: 14:37

Besiktas heeft via de officiële kanalen wereldkundig gemaakt dat Fabrice N'Sakala niet langer deel uitmaakt van de selectie. Die mededeling hing al in de lucht, daar de 31-jarige vleugelverdediger de afgelopen dagen via Instagram Stories al foto’s deelde waaruit op te maken viel dat hij momenteel individueel moet trainen. De disciplinaire schorsing van N’Sakala zou te maken hebben met zijn recente gedrag op Instagram.

N’Sakala likete posts van verschillende spelers van Trabzonspor, na de 1-2 overwinning van de huidige koploper van de Süper Lig op Besiktas. Na die nederlaag reisde hij af naar de Democratische Republiek Congo voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Tanzania en Benin, waarin hij overigens geen speelminuten maakte. N’Sakala moest na zijn terugkeer in Istanbul ogenschijnlijk individueel trainen, zo bleek de afgelopen dagen al.

It is expected N'sakala will be announced officially as having been removed from the squad. He has been posting pictures of him doing individual training with his own footballs and using the youth teams locker room. pic.twitter.com/Bq5PiIc8ZH — Besiktas Int. (@Besiktas_Int) November 22, 2021

De dertienvoudig Congolees international plaatste via Instagram een foto van de achterbak van een auto, waarin een zak ballen lag. “Geef om jezelf, vergeet dat niet”, schreef N’Sakala daarbij. Hij deelde bovendien een filmpje waarop te zien was dat hij in een kleedkamer van de jeugdteams van Besiktas zat. Besiktas maakt maandag officieel bekend dat N’Sakala uit de selectie is gezet. “Fabrice N’Sakala is tijdelijk uit de selectie gezet en zal apart van de hoofdmacht trainen.”

N’Sakala werd in de zomer van 2020 door Besiktas overgenomen van Alanyaspor en was in zijn eerste seizoen nog geregeld basisspeler, maar dat is dit jaar anders. De linksback speelde dit seizoen pas zeven wedstrijden, waaronder negentig minuten in de met 2-0 verloren Champions League-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. N’Sakala behoorde voor de laatste vijf competitiewedstrijden echter helemaal tot de wedstrijdselectie van Besiktas.

Er ontstond eind augustus grote schrik rond N’Sakala, toen hij tijdens de wedstrijd tegen Gaziantep plotseling in elkaar zakte. Er werd al snel duidelijk dat N'Sakala het goed maakte, al moest hij voorlopig nog wel even ter observatie in het ziekenhuis blijven. N’Sakala speelde daarna nog twee competitiewedstrijden en drie Champions League-duels voor Besiktas. De laatste keer dat hij bij de wedstrijdselectie zat, was begin november tijdens het duel tussen Sporting en Besiktas (4-0). De regerend kampioen van Turkije is woensdag de volgende tegenstander van Ajax in de Champions League. Besiktas is in Groep C van het miljardenbal nog puntloos, maar mag nog hopen op een vervolg in de Europa League als de volgende twee wedstrijden tegen Ajax (thuis) en Borussia Dortmund (uit) gewonnen worden.