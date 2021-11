Pedri troeft twee Nederlanders af en wint Golden Boy-award

Maandag, 22 november 2021 om 11:54 • Chris Meijer • Laatste update: 12:30

Pedri heeft de Golden Boy-award in de wacht gesleept. De achttienjarige middenvelder van Barcelona laat in de prestigieuze verkiezing van de Italiaanse sportkrant Tuttosport onder meer Ryan Gravenberch en Jurriën Timber achter zich. Pedri is als meest veelbelovende speler jonger dan 21 jaar de opvolger van Erling Braut Haaland, die de prijs een jaar geleden won.

Na de laatste schifting waren er nog twintig kanshebbers over voor de Golden Boy-award. Naast Pedri, Timber en Gravenberch stonden onder meer Gavi (Barcelona), Rodrygo, Eduardo Camavinga (beiden Real Madrid), Mason Greenwood (Manchester United), Jamal Musiala (Bayern München), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Giovanni Reyna en Jude Bellingham (beiden Borussia Dortmund) nog op de shortlist.

Uiteindelijk bleef Pedri de concurrentie in de verkiezing met afstand voor. De aanvallende middenvelder won met 318 punten, maar liefst 199 punten meer dan naaste achtervolger Bellingham. Het gat tussen de winnaar en de nummer twee in de Golden Boy-verkiezing was nog nooit zo groot als nu. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door Haaland, die toen met 302 punten tegenover 239 punten runner-up Ansu Fati achter zich liet. Rafael van der Vaart (2003) en Matthijs de Ligt (2018) waren eerdere Nederlandse winnaars van de Golden Boy-award, terwijl Lionel Messi de laatste Barcelona-speler was die beslag legde op de prijs.

De Golden Boy-award vormt voor Pedri de kroon op een uitstekend jaar, waarin hij na zijn overstap van Las Palmas naar Barcelona zijn doorbraak op het hoogste podium beleefde. De middenvelder maakte in maart 2021 zijn debuut in de Spaanse nationale ploeg en verdiende uiteindelijk een plek in de selectie voor het EK, waar hij werd gekozen tot de beste jonge speler. Pedri speelde vervolgens ook nog met Spanje op de Olympische Spelen in Tokio, waar de zilveren medaille werd gewonnen.

Pedri speelde tot dusver 56 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 6 assists en met wie hij vorig seizoen de Copa del Rey op zijn naam schreef. De Catalanen slaagden er in oktober in om hem langer vast te leggen, waardoor zijn verbintenis nu loopt tot medio 2026 en een optie voor nog twee jaar bevat. Dit seizoen kwam Pedri door een spierblessure pas vier keer in actie. Pedri zal de Golden Boy-award op 13 december in Turijn in ontvangst nemen.