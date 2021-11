Eljero Elia reageert op ‘socialmediagangsters’: ‘Ik krijg bijna geen één euro’

Maandag, 22 november 2021 om 11:03 • Laatste update: 12:10

Eljero Elia speelt momenteel voor het minimumloon bij ADO Den Haag. De 34-jarige vleugelaanvaller maakte afgelopen vrijdag in de uitwedstrijd tegen Telstar (0-2 zege) zijn rentree voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Elia dient de ‘rotte appels’ die denken dat hij ‘het voor het geld doet’ in gesprek met de NOS van repliek door te stellen dat hij ‘bijna geen één euro’ krijgt bij ADO.

Jim van der Deijl, ADO-watcher voor Omroep West, vertelt aan de NOS dat Elia voor minimumloon in de Keuken Kampioen Divisie speelt. “Zodra de club in handen is van de nieuwe investeerders, gaan de partijen opnieuw om de tafel om te kijken wat er qua financiën mogelijk is”, aldus Van der Deijl. Dat het even duurde voor Elia kon worden vastgelegd, had te maken met de lastige financiële situatie van ADO. “ADO heeft gezocht, geschraapt en gevonden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Den Haag is gewoon mijn stad. Ik ben er geboren en getogen. Ik ken veel ADO-fans persoonlijk en heb veel aan de club te danken. Hopelijk kunnen we snel naar de Eredivisie”, geeft Elia zelf te kennen. Hij kreeg niet louter positieve berichten nadat bekend werd dat hij bij ADO ging spelen. “Er zitten hier en daar een paar rotte appels tussen. Mensen met een vooroordeel, die denken dat ik het voor het geld doe. Nou, ik kan jullie vertellen: ik krijg bijna geen één euro. Ik wil gewoon plezier hebben. Geld zal me een worst zijn.”

“Mensen die weten waar ik vandaan kom, hebben liefde. Maar er zijn ook een paar oelewappers die je online uitschelden. Socialmediagangsters. Maar ik ben nu oud en wijs genoeg om daar niet op te reageren”, vervolgt Elia, die zonder club zat nadat hij FC Utrecht afgelopen zomer achter zich liet en de afgelopen twee maanden al meetrainde bij ADO. “Ik leid het leven van een bekendheid, dan komt dat erbij kijken. Maar ik lig er niet wakker van. Ik wil veel duels spelen en belangrijk zijn voor ADO.”