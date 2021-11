‘Xavi hakt hoogstpersoonlijk knoop door over komst van Van de Beek’

Maandag, 22 november 2021 om 10:29 • Chris Meijer • Laatste update: 11:08

Donny van de Beek gaat in januari niet de overstap naar Barcelona maken, zo meldt Sport. De naam van de middenvelder van Manchester United zong de afgelopen tijd rond in Catalonië, maar Xavi heeft hoogstpersoonlijk een streep gezet door zijn komst. De nieuwe trainer van Barcelona heeft de clubleiding laten weten dat hij op dit moment geen nieuwe middenvelders nodig heeft.

Met Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Philippe Coutinho, Nico González, Pedri, Gavi en Riqui Puig heeft Xavi momenteel genoeg te kiezen voor zijn middenveld. Daarom heeft hij laten weten dat de komst van Van de Beek op dit moment niet nodig is. Ramón Planes - die twee weken geleden opstapte als technisch secretaris - bracht de naam van Van de Beek enkele weken geleden weer tot sprake binnen Barcelona. De Catalanen hadden hem ook al op de radar toen hij nog voor Ajax speelde.

Verder dan enkele gesprekken met de entourage van Van de Beek kwam Barcelona destijds niet. Planes besloot nu andermaal contact te zoeken om te zien hoe de situatie van Van de Beek bij Manchester United was. Van de Beek had zelf wel oren naar een overstap naar Barcelona, waarna het aan Xavi werd voorgelegd. Xavi heeft echter een streep gezet door de komst van Van de Beek.

Het is de vraag hoe de toekomst van Van de Beek er uitziet nu Ole Gunnar Solskjaer ontslagen is. De middenvelder kwam onder de Noor nauwelijks een spelen toe en speelde dit seizoen pas in zes wedstrijden, waarvan in twee als basisspeler. Er werd eerder gemeld dat Van de Beek in januari een transfer zou gaan maken als zijn perspectief bij Manchester United niet zou veranderen. De komst van een nieuwe (tijdelijke) manager kan de zaken voor Van de Beek in Manchester doen veranderen.