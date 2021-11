‘Manchester United heeft nieuwe topkandidaat na afzegging van Zidane’

Maandag, 22 november 2021 om 10:10 • Chris Meijer

Mauricio Pochettino is momenteel de voornaamste kandidaat om bij Manchester United de opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer te worden, zo melden Sky Sports en Goal. De huidige trainer van Paris Saint-Germain zou zelf openstaan voor een terugkeer naar Engeland, mits er een formeel aanbod van the Red Devils op tafel komt. De goede band van Pochettino met Sir Alex Ferguson geeft daarin de doorslag.

Pochettino staat sinds januari van dit jaar aan het roer bij PSG en heeft in Parijs nog een contract tot de zomer van 2023. De 49-jarige Argentijnse oefenmeester heeft echter geen geweldige band met sportief directeur Leonardo. Goal stelt dat Pochettino bij een club zou willen werken waar hij veel invloed kan uitoefenen op de besluitvorming, waardoor hij het wel ziet zitten om de overstap naar Manchester United te maken. Tegelijkertijd werd er de afgelopen week gemeld dat PSG niet tevreden zou zijn over het werk van Pochettino, ondanks dat les Parisiens in de Ligue 1 al elf punten los staan en op koers liggen om de overwinteren in de Champions League.

De naam van Pochettino staat al langer op het lijstje bij Manchester United. Hij was in de zomer van 2019 - toen hij nog manager van Tottenham Hotspur was - in beeld om de definitieve opvolger van de ontslagen José Mourinho te worden. Manchester United besloot toenmalig interim-manager Solskjaer echter in het zadel te houden. Solskjaer werd zondag op straat gezet, nadat de 4-1 nederlaag tegen Watford de spreekwoordelijke druppel vormde. Michael Carrick neemt tijdelijk de taken van Solskjaer over.

In de tussentijd zoekt Manchester United naar een interim-manager die tot het einde het seizoen de ploeg onder zijn hoede moet nemen. Er moet dan komende zomer een definitieve opvolger voor Solskjaer worden aangesteld, die voor de lange termijn op Old Trafford moet blijven. Dat Pochettino momenteel de topkandidaat is, heeft er mogelijk ook mee te maken dat Manchester United een blauwtje heeft gelopen bij Zinédine Zidane. De Fransman zou bovenaan het verlanglijstje hebben gestaan, maar is volgens de BBC niet geïnteresseerd.

Naast Pochettino en Zidane vielen de afgelopen dagen ook de namen van Brendan Rodgers (Leicester City), Julen Lopetegui (Sevilla) en Erik ten Hag (Ajax). “Ik ben met deze ploeg bezig. We hebben een heel mooie selectie, we willen veel bereiken en daar richt ik me op. Daar zit alle concentratie, de rest leidt alleen maar af. Ik verwacht van mijn spelers dat ze bij Ajax zijn, dus dan moet ik het goede voorbeeld geven”, reageerde Ten Hag zondag voor de camera van ESPN. "Ik weet van niks, ik heb niks gehoord, dus daar hoef ik me helemaal niet mee bezig te houden. Ik richt me alleen op Ajax."