Story ontdekt aankoop van 1.025.000 euro door Mohamed Ihattaren

Maandag, 22 november 2021

Mohamed Ihattaren heeft recent een villa van meer dan een miljoen euro gekocht in Tilburg, naar verluidt de woonplaats van zijn vriendin, zo schrijft Story. De aanvaller, door Juventus verhuurd aan Sampdoria, kwam de voorbije weken in het nieuws omdat hij in ieder geval tijdelijk is teruggekeerd naar Nederland. Wekenlang was Ihattaren spoorloos en onbereikbaar, al liet hij via sociale media af en toe van zich horen. Zo is hij in de weer met een personal trainer in de hoop zijn carrière weer op de rit te kunnen krijgen.

Het laatste nieuws over Ihattaren kwam iets meer dan een week geleden naar buiten. De voetballer laat zich niet meer vertegenwoordigen door Mino Raiola, maar heeft zich aangesloten bij het kantoor van Ali Dursun. Uit onderzoek van Story is gebleken dat de tiener een villa van 1.025.000 euro heeft gekocht in Tilburg en dat hij hier ook zal gaan wonen. Een bron laat aan het blad weten: “De woning wordt op dit moment verbouwd, Mo zal hier over enkele weken gaan wonen.”

De man van wie Ihattaren de villa kocht is de veelbesproken Tilburgse horecaondernemer Danny Kovacevic. Volgens berichtgeving van het Eindhovens Dagblad loopt er een onderzoek naar Kovacevic, vanwege ‘mogelijke criminele activiteiten’. Hij wil geen opheldering geven over de verkoop van zijn villa en de berichtgeving van het regionale dagblad: “Bel me hier niet voor, dat vind ik heel irritant.”

Ook Ihattaren zelf wil geen vragen van Story beantwoorden. “Waarom bel je mensen uit mijn omgeving? Ik wil dat je de mensen om me heen met rust laat, dat hoeft niet. Jullie zoeken alleen maar heisa, daar ben ik niet van gediend. Begrepen?” Ihattaren raakte vorig seizoen op een zijspoor bij PSV en werd in de zomer verkocht aan Juventus, dat hem onderbracht bij Sampdoria. Het negentienjarige talent kwam ook in Italië niet aan spelen toe en vertrok plots naar Nederland.

Ihattaren speelde op 24 april voor het laatst een officiële wedstrijd: zeven minuten in de 1-0 winst van PSV op FC Groningen. Het contract van de aanvaller in Turijn loopt nog tot de zomer van 2025. Dursun gelooft in de kansen van Ihattaren op een doorstart en wil hem daarbij helpen. De belangenbehartiger vindt dat Ihattaren 'een aantal dingen anders moet aanpakken', maar denkt ook dat de middenvelder goede begeleiding nodig heeft, zo liet hij eerder weten. Dursun hoopt voorlopig op rust voor zijn cliënt.