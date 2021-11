Mourinho belooft nieuwe schoenen aan tiener: ‘Ze kosten 800 euro’

Maandag, 22 november 2021 om 09:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:24

Felix Afena-Gyan bezorgde AS Roma zondagavond hoogstpersoonlijk drie punten in de Serie A. De achttienjarige aanvaller kwam in het uitduel met Genoa een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Eldor Shomurodov, bij een stand van 0-0, en gaf de doorslag met een geplaatste inzet en een heerlijke treffer in de bovenhoek: 0-1 en 0-2. Trainer José Mourinho onthulde na afloop dat hij maandag op schoenenjacht gaat.

“Ik had Felix beloofd dat ik de schoenen die hij mooi vindt zou kopen als hij scoorde”, lachte Mourinho na de wedstrijd. “Ze zijn heel duur, ze kosten namelijk achthonderd euro. Na zijn eerste doelpunt liep Felix dan ook direct naar mij toe, om ervoor te zorgen ik het niet zou vergeten. Morgenochtend (maandag, red.) is dat dan ook het eerste wat ik zal doen, die schoenen voor hem kopen.”

Het was voor Afena-Gyan zijn derde wedstrijd in de Serie A, na eerdere invalbeurten tegen Cagliari (1-2 winst) en AC Milan (1-2 verlies). Hij is nu de eerste voetballer uit het jaar 2003 die in de Serie A trefzeker is. “Het spijt me voor het jeugdelftal, maar Felix blijft bij ons”, vervolgde Mourinho in gesprek met DAZN. “Ik ben ervan onder de indruk hoe koeltjes hij voor de goal is. Hij is technisch niet alleen fantastisch, hij heeft ook een geweldige mentaliteit.”

“Je hebt tegenwoordig talenten die denken dat ze alles weten, maar Felix is bescheiden en je voelt dat hij naar iedereen luistert en ook iets met de informatie probeert te doen. Dat is fantastisch.” Afena-Gyan verblijft pas sinds januari van dit jaar in Italië. Hij werd in zijn vaderland Ghana ontdekt bij de EurAfrica FC Academy. Na enkele maanden op Italiaanse bodem werd hij al door Paulo Fonseca bij de A-selectie gehaald om mee te trainen, maar het was Mourinho die de aanvaller uiteindelijk zijn debuut als Giallorosso gunde.

“Ik dank God voor de kans die hij mij heeft gegeven, het team, de trainer, de fans en mijn ploeggenoten voor de geweldige steun. Ik wil ook mijn moeder in Ghana bedanken, ik houd van haar”, vertelde Afena-Gyan na afloop. “Mourinho is een geweldig persoon, een geweldige manager en een geweldige trainer. Hij motiveert je om elke dag te blijven leren en beter te worden. Ik ben erg blij dat hij hier is.”