Henk de Jong moest zich inhouden: ‘Je slaat toch niet een vrouw?’

Maandag, 22 november 2021 om 07:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:26

Henk de Jong bleef zondagavond niet lijdzaam toekijken nadat een aantal personen kort na het begin van de thuiswedstrijd van SC Cambuur tegen FC Utrecht (2-1) het stadion was binnengedrongen. De trainer liep naar de hoek van het veld waar de indringers zich bevonden en hij stuurde in woord en gebaar enkele raddraaiers terug naar de uitgang.

“Dit is wat er tegenwoordig in Nederland gebeurt en dat is niet goed te praten”, liet De Jong bij de NOS verontwaardigd weten. “Ik ging er direct heen, wat zullen we nu beleven hier zeg, wegwezen, maar ik herkende niemand. Dit is niet wat ik gewend ben hier. Ik baal er echt van. Dit hebben we niet nodig, we zijn een fantastische 'twaalfdemanclub'. Dit is een modeverschijnsel van de laatste weken en moet heel snel stoppen.”

De Jong moest zich echt inhouden. “Dan schoppen ze ook nog een vrouw, een politievrouw. Dat vind ik helemaal niets. Ik mocht er niet heen vliegen. Dat moet ik ook niet doen, ik heb een ijzeren knie, maar kom op hé, doe even normaal man. Je slaat toch niet een vrouw?”

Ook bij andere wedstrijden veroorzaakten verhitte 'supporters' buiten het stadion de nodige onrust, onder meer door veel vuurwerk af te steken en ook richting het veld te gooien. Bij AZ - NEC en Heracles Almelo - Fortuna Sittard wisten relschoppers eveneens het stadion binnen te komen. In beide gevallen kon de wedstrijd na een onderbreking worden uitgespeeld.