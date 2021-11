Analisten Studio Voetbal lachen Vermeulen uit na uitspraak over Feyenoord

Zondag, 21 november 2021 om 23:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:22

Hoewel Feyenoord momenteel het minste aantal verliespunten in de Eredivisie heeft, zien de analisten van Studio Voetbal geen titelkandidaat in de ploeg van Arne Slot. Alleen chef voetbal Arno Vermeulen van de NOS geeft een stuiver voor de titelkansen van Feyenoord; volgens Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay is een kampioenschap onrealistisch. Ze lachen Vermeulen zelfs uit als die aangeeft Feyenoord serieus te nemen als kandidaat.

"Nee, dat gaat niet gebeuren", zegt Van der Vaart over een kampioenschap van Feyenoord. "Arne Slot heeft daar wel iets stabiels neergezet, maar Ajax is veel beter en PSV is ook beter, ook al verloor PSV met 0-4 van Feyenoord. Feyenoord doet het fantastisch, het is een wereldprestatie van Slot, maar PSV en Ajax zijn wel veel beter." Van Hooijdonk noemt de titelkandidatuur van Feyenoord 'veel te opportunistisch', maar Vermeulen is het daarmee oneens. "Als er drie ploegen zo dicht bij elkaar staan, en het gaat tot de winterstop denk ik echt zo door, dan vind ik dat er drie ploegen zijn die dit seizoen kampioen kunnen worden."

De stelling in Studio Voetbal luidt: “Feyenoord wordt kampioen”. Bijna tachtig procent van onze Instagram-volgers zegt “nee”, maar de meningen aan tafel zijn verdeeld. “Hoe kan je zo’n ploeg nu al wegstrepen?" pic.twitter.com/p3FzLgPSUi — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 21, 2021

Die opmerking leidt tot schaterlachende analisten aan tafel. "Hoe kun je nou een van de drie ploegen wegstrepen als titelkandidaat terwijl ze zo hoog staan?", houdt Vermeulen echter vol. "Het gebeurt in het voetbal. Ajax heeft de beste spelers, PSV daarna en Feyenoord dáárna. Het zegt niet alles in het voetbal, dat hebben we al vaker gezien." Van der Vaart spreekt na het betoog van Vermeulen van 'de opendeurenshow'. Afellay zegt gekscherend 'bijna te denken' dat Vermeulen aandelen heeft in Feyenoord.

Vermeulen houdt voet bij stuk. "Ik vind het gek om ze te schrappen als kandidaat als je over twee weken bovenaan kunt staan in de Eredivisie." Van der Vaart laat zich niet overtuigen. "Ik denk dat je niet serieus genomen wordt als je zegt: ik denk dat Feyenoord kampioen wordt." Vermeulen vindt dat 'helemaal een rare opmerking'. Van Hooijdonk geeft aan dat het 'ontzettend verrassend' zou zijn als Feyenoord met de smalle selectie kampioen wordt. "Tot nu toe, en daar moet je een beetje mazzel mee hebben, heeft Feyenoord geen last van de smalle selectie", countert Vermeulen echter. "Ze hebben ook een heel goede trainer, dat weten we allemaal."

Slot suggereerde zondag na de gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0) dat Feyenoord wel een titelkandidaat is. Hij stelde dat PEC 'geen mede-titelkandidaat' is. Slot kreeg kort na zijn uitspraak een subtiel signaal van de perschef van Feyenoord, maar leek dat niet in de gaten te hebben. "Dan heb ik me versproken", zei hij desgevraagd lachend. "We staan nu natuurlijk wel op een positie die er heel goed uitziet. We zijn op dit moment wel de concurrent van Ajax en PSV. Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat we met Zwolle strijden om de laatste plek."