Slot maakt lullige verspreking en noemt Feyenoord ‘titelkandidaat’

Zondag, 21 november 2021 om 23:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:19

Arne Slot heeft zich zondagmiddag na afloop van de gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0) schuldig gemaakt aan een lullige verspreking. De oefenmeester noemde PEC 'geen mede-titelkandidaat', waarmee hij suggereert dat Feyenoord wél om het landskampioenschap speelt. De oefenmeester werd er later op gewezen door een journalist in de zaal, waarna hij zichzelf corrigeerde.

Volgens Slot lag het niet aan PEC Zwolle dat zijn ploeg na ruim een half uur spelen op een riante voorsprong stond. "Ik kijk wel iets anders naar hun positie op de ranglijst", vertelde Slot over de hekkensluiter van de Eredivisie. "Ware het niet dat je met 4 punten uit 12 wedstrijden niet tegen een mede-titelkandidaat speelt. Maar je moet maar wel even na een half uur spelen met 4-0 voor staan en dat doe je altijd zelf, want als je zonder intensiteit en zonder beleving speelt, dan lukt het niet om op een 4-0 voorsprong te komen."

Arne Slot vond dat hij vandaag niet speelde tegen een “mede-titelkandidaat” ???? pic.twitter.com/yzAGCYKb83 — ESPN NL (@ESPNnl) November 21, 2021

Slot kreeg kort na zijn uitspraak een subtiel signaal van de perschef van Feyenoord, maar leek dat niet in de gaten te hebben. "Dan heb ik me versproken", aldus Slot desgevraagd. "We staan nu natuurlijk wel op een positie die er heel goed uitziet. We zijn op dit moment wel de concurrent van Ajax en PSV. Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat we met Zwolle strijden om de laatste plek." Feyenoord staat momenteel op de derde plek met twee punten achterstand op Ajax en PSV, maar speelde een wedstrijd minder. De ploeg van Slot heeft de minste verliespunten van de Eredivisie en speelt op 1 december de inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo.

De verspreking van Slot was opvallend, daar in Rotterdam-Zuid nog niet wordt gesproken over het landskampioenschap. "Supporters van Feyenoord moeten vooral blijven dromen", zei Slot daar eerder over na de overwinning bij Sparta Rotterdam. "Ik vind het al heel mooi dat we dat op dit moment kunnen zeggen, want we weten allemaal hoe we aan het seizoen begonnen zijn en hoe destijds de verwachting was. Dus het is heel mooi om te zien dat mensen dat nu zo ervaren."