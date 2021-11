Man van de wedstrijd Cillessen weerhoudt Real Sociedad van koppositie

Zondag, 21 november 2021 om 23:04

Real Sociedad en Valencia hebben zondagavond in LaLiga doelpuntloos gelijkgespeeld. In een weinig enerverende wedstrijd slaagden beide ploegen er niet in om het doel te vinden: 0-0. Jasper Cillessen had een basisplek, was belangrijk met een knappe redding en werd na afloop verkozen tot man van de wedstrijd. Door het gelijkspel kon Real Sociedad de koppositie niet van Real Madrid overnemen. Real Sociedad blijft tweede met 29 punten uit 14 duels, terwijl Valencia blijft steken op een tiende plaats met 18 punten uit 14 wedstrijden.

Valencia liet de bal in de openingsfase vooral aan de thuisploeg. Het lukte Real Sociedad echter niet om het overwicht aan balbezit in een doelpunt uit te drukken. Na twintig minuten spelen hadden beide ploegen zelfs nog geen enkel schot op doel genoteerd. Met een half uur op de klok schreeuwden de thuissupporters om een strafschop, toen Dimitri Foulquier Alexander Isak binnen de zestien vasthield. Scheidsrechter Mario Melero López wilde echter van niets weten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was voor Real Sociedad opnieuw het sein om op zoek te gaan naar de openingstreffer. Isak kreeg een goede mogelijkheid om de ban voor los Txuri-Urdin te breken, maar Cillessen lag met een uitstekende redding in de weg. Ook in de openingsfase van de tweede helft werden de supporters in Estadio Anoeta nauwelijks vermaakt. Het was vooral een wedstrijd die zich veelal op het middenveld afspeelde. Na een uur spelen had trainer Imanol Alguacil genoeg gezien en besloot hij zijn topscorer Mikel Oyarzabal binnen de lijnen te brengen. De middenvelder miste de laatste zeven wedstrijden van de thuisploeg vanwege blessureleed.

Een kwartier voor tijd moest Real Sociedad met tien man verder. Daniel Wass duwde Aritz Elustondo in een duel met twee handen in zijn rug tegen de grond. De verdediger van de thuisploeg raakte gepikeerd besloot zijn tegenstander na te trappen. Scheidsrechter López had geen andere keuze dan Elustondo van het veld te sturen. In de slotfase sloeg de vlam nog in de pan, toen Yunus Musah theatraal naar de grond ging in het strafschopgebied. Na een flink opstootje werden Koba Koindredi en Diego Rico op de bon geslingerd. In totaal deelde scheidsrechter Mario Melero López elf gele en één rode kaart uit, allemaal in de tweede helft.