Achttienjarige Felix Afena-Gyan bezorgt Mourinho overwinning op Shevchenko

Zondag, 21 november 2021 om 22:45 • Laatste update: 22:51

AS Roma heeft zondagavond in de Serie A een zege geboekt op bezoek bij Genoa. De achttienjarige Felix Afena-Gyan bezorgde de ploeg van José Mourinho met twee late doelpunten een 0-2 overwinning. De jonge Ghanees maakte zijn eerste competitiedoelpunten en werd de eerste speler uit het jaar 2003 die scoorde in de Serie A. Door de zege staat Roma vijfde met 22 punten uit 13 duels. Genoa, met de nieuwe trainer Andriy Shevchenko voor het eerst aan het roer, blijft achttiende staan.

Roma, met Rick Karsdorp in de basisopstelling, slaagde er in de openingsfase net als de thuisploeg niet in om grote mogelijkheden te creëren. Na een klein kwartier leken de Romeinen toch vrijwel uit het niets op voorsprong te komen. De bal viel voor de voeten van Henrikh Mkhitaryan, die zich niet bedacht en de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied overtuigend in de rechterhoek schoot. De doelpoging van de aanvallende middenvelder werd alleen van richting veranderd door de hand van Tammy Abraham, waardoor het feest voor de bezoekers niet doorging.

Met een klein halfuur op de klok kreeg Roma de kans om alsnog op voorsprong te komen. Stephan El Shaarawy bracht Eldor Shomurodov in stelling, maar de aanvaller schoot vanbinnen de zestien wild over het doel. De ploeg van trainer Mourinho liet zich direct na rust tweemaal gelden. Mkhitaryan zag eerst een schot over de lat gaan, waarna Shomurodov van scoren werd gehouden door een sterke ingreep van Davide Biraschi. De wedstrijd kabbelde vervolgens lange tijd voort. Beide ploegen bleken in het Stadio Luigi Ferraris vooral aanvallend onmachtig.

Twintig minuten voor tijd kreeg Genoa de uitgelezen kans om de score te openen. Johan Vásquez gaf een panklare voorzet op Stefano Sturaro, die de bal vanaf twee meter voor het intikken had. El Shaarawy maakte het de middenvelder echter lastig genoeg om hem van scoren af te houden. Tien minuten voor tijd wist Roma de ban toch te breken. Mkhitaryan stak heel het middenveld over en gaf de bal breed op Afena-Gyan. De ingevallen tiener bleef koel en schoof de bal beheerst achter Salvatore Sirigu: 0-1. De wedstrijd werd diep in blessuretijd ook in het slot gegooid door Afena-Gyan. De aanvaller scoorde vanaf buiten de zestien met een schot in de bovenhoek: 0-2.