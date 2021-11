Ten Hag heeft geen spijt van opstellen Promes en laat ook Labyad spelen

Zondag, 21 november 2021 om 22:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:27

Erik ten Hag blijft voorlopig 'gewoon' gebruikmaken van Zakaria Labyad. De aanvallende middenvelder van Ajax wordt verdacht van betrokkenheid bij een geweldsincident, maar mocht zondag wel invallen tegen RKC Waalwijk (0-5 zege) en maakte zijn eerste speelminuten sinds 14 augustus. Ten Hag vertelt na afloop op de persconferentie dat Labyad een goede indruk maakt op de training en mede daardoor zijn invalbeurt verdiende.

Labyad heeft een aflopend contract, maar ook dat feit weerhoudt Ten Hag er niet van om hem in te zetten. "Hij werkt hard en is belangrijk voor de groep. Hij speelt altijd zijn rol, ook op de training", wordt de trainer geciteerd door Voetbal International. "En hij kan een goal maken, dat zie je aan die bal op de lat." In de blessuretijd belandde een omhaal van Labyad op de lat, waardoor het zesde Amsterdamse doelpunt uitbleef.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dat heeft er bij ons aan ontbroken tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles", verwijst Ten Hag naar scorend vermogen. "Als we wisselden, gebeurde er te weinig. En hij is wel zo'n type dat altijd uit het niets een goal kan maken. Of met een vrije trap, of met een goed schot of door een aandeel te hebben met een genomen corner. Hij heeft ook een heel goed gevoel voor het positioneren in het zestienmetergebied."

Ten Hag wordt vervolgens gevraagd naar de situatie van Quincy Promes, die door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor poging tot moord. "Ik vind die zaken onvergelijkbaar", aldus de trainer, die er geen spijt van heeft dat hij Promes in diens laatste periode bij Ajax liet spelen. "Zeker niet, want in Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen." Promes wordt verdacht van het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest.

Labyad zou betrokken zijn geweest bij een geweldsincident tussen een aannemer, Labyad en diens familie op 5 juli 2020. Er ontstond ruzie over de kwaliteit van het geleverde werk van de aannemer bij de villa van Labyad in Het Gooi. De aannemer meldde zich bij de villa voor een gesprek over de verdere financiële afwikkeling, toen hij op ramen en deuren zou begonnen zijn te bonken. Labyad zou zich vervolgens bedreigd hebben gevoeld. Volgens de aannemer zouden er daarna familieleden van Labyad bij de villa zijn verschenen, waarna er klappen vielen en gedreigd zou zijn met een vuurwapen. De politie die ter plaatse kwam verrichtte geen arrestaties en zowel de aannemer als Labyad deed uiteindelijk aangifte.