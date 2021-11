Cambuur boekt na twee onderbrekingen en vuurwerk derde zege op rij

Zondag, 21 november 2021 om 21:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:04

SC Cambuur heeft zondagavond de derde competitiezege op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk de Jong was in eigen huis met 2-1 te sterk voor FC Utrecht dankzij doelpunten van Roberts Uldrikis en Jamie Jacobs. Moussa Sylla deed iets terug namens de Domstedelingen. Het kwam slechts twee keer eerder voor dat Cambuur drie zeges op rij wist te boeken op het hoogste niveau, in 1993 en 2014. Door de zege klimmen de Leeuwarders naar de zevende plek op de ranglijst met 21 punten uit 13 duels. Utrecht blijft vierde.

Voordat het duel tussen Cambuur en Utrecht goed en wel op weg was had scheidsrechter Dennis Higler de wedstrijd al twee keer onderbroken. In de eerste minuut werd de wedstrijd stilgelegd nadat vuurwerk op het veld werd gegooid; na tien minuten kwamen grotere groepen supporters het stadion binnen om vuurwerk af te steken, de tribunes op te gaan en het veld op te komen. De Jong liep daarop richting de hoek van het veld om de supporters aan te sporen het stadion te verlaten. Het was vervolgens de thuisploeg die het best uit de startblokken schoot via Issa Kallon. De buitenspeler trok vanaf de linkerkant naar binnen, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Maarten Paes.

Bij de tweede mogelijkheid was het wel raak. Wederom ging er een aanval over links aan vooraf, waarna Jacobs de bal bij Uldrikis bezorgde en de spits van dichtbij kon afronden: 1-0. Utrecht was zeker niet de mindere ploeg, maar had moeite om door de goed georganiseerde muur van Cambuur door te voetballen. De grootste kans voor de bezoekers was voor Othman Boussaid. De middenvelder had de bal op een meter van het doel voor het inkoppen op aangeven van Hidde ter Avest, maar kopte voorlangs. Niet veel later was Sylla wel trefzeker. De aanvaller kreeg tijd en ruimte om van ruim twintig meter uit te halen en had het geluk dat zijn inzet onderweg werd aangeraakt door Alex Bangura: 1-1.

In het tweede bedrijf golfde het spel op en neer en zorgden beide ploegen voor een vermakelijk schouwspel. Tien minuten na rust greep Cambuur de leiding. Na een voorzet van David Sambissa kreeg Ter Avest de bal niet weg, waarna Jacobs de trekker overhaalde: 2-1. Utrecht kreeg in het vervolg van de tweede helft wel kansen op de gelijkmaker, maar onder meer Anastasios Douvikas liet deze onbenut toen hij op doelman Sonny Stevens stuitte. Namens Cambuur dwong Mees Hoedemakers Paes tot een redding. De thuisploeg claimde in de blessuretijd terecht een strafschop na een overtreding van Warmerdam op Michael Breij, maar daar wilde Higler niet aan.