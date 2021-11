Dimitri Payet wordt bekogeld met waterfles: wedstrijd gestaakt

Zondag, 21 november 2021 om 21:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:16

De wedstrijd tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille in de Ligue 1 is zondagavond gestaakt. In de vierde minuut wilde Dimitri Payet een corner nemen, maar kreeg hij een vol flesje water tegen zijn hoofd gegooid. Hij lag vervolgens met pijn op het gras. Scheidsrechter Ruddy Buquet besloot de wedstrijd te staken.

Voordat Payet de corner wilde nemen, werden al allerlei voorwerpen zijn kant op gegooid. De arbiter maande hem om even te wachten, waarna Payet alsnog aanlegde voor de hoekschop. Vervolgens werd hij geraakt door het waterflesje en werd de wedstrijd stilgelegd. Spelers en stafleden van beide clubs gingen naar binnen.

Het loopt al vroeg uit de hand bij Lyon tegen Marseille... ?? De wedstrijd wordt gestaakt nadat Dimitri Payet is geraakt door een fles ?#ZiggoSport #Ligue1 #OLOM pic.twitter.com/nmbLeCS3Mc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 21, 2021

Het is de tweede keer in korte tijd dat Payet wordt opgezocht door supporters van een tegenstander. In augustus ging een supporter van OGC Nice de middenvelder te lijf. In drie van de zeven uitwedstrijden die Olympique Marseille dit seizoen speelde, werd minstens één speler getroffen door voorwerpen vanuit het publiek.

Bij de analyse op Amazon Prime reageert oud-prof Thierry Henry teleurgesteld op de gebeurtenissen. "Olympique Lyon - Olympique Marseille is het uithangbord van deze speelronde. Mensen kijken naar deze wedstrijd", zegt Henry. "Opnieuw wordt een wedstrijd onderbroken door een stel idioten. Dit is niet het beeld dat mensen in Engeland, Spanje en Italië zouden moeten hebben van de competitie van Frankrijk."