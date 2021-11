Ole Gunnar Solskjaer in tranen bij uniek afscheidsinterview United

Zondag, 21 november 2021 om 20:42

Ole Gunnar Solskjaer is diep geroerd door zijn gedwongen vertrek bij Manchester United. De Noor, die zaterdag na een 4-1 verlies bij Watford werd ontslagen als manager van the Red Devils, blikt in een afscheidsinterview op de kanalen van de club terug op zijn werkzame tijd. Wanneer Solskjaer begint over hetgeen hij moet achterlaten in Manchester, springen de tranen in zijn ogen.

In het interview toont Solskjaer allereerst zijn begrip voor de beslissing van de club om hem te ontslaan. “Je weet hoeveel de club voor mij betekent en wat ik hier wilde bereiken", aldus Solskjaer. "Voor de club, voor de fans, voor de spelers, voor de staf... Ik wilde meedoen om de titel en ik wilde prijzen winnen. Ik vertrek door de voordeur, omdat ik denk dat iedereen weet dat ik alles gegeven heb voor de club. Manchester United betekent alles voor me en samen zijn we een goede match, maar helaas kon ik niet de resultaten behalen die we nodig hadden. Het is tijd voor mij om een stap opzij te doen.”

Voordat de Noor definitief vertrok, gaf hij nog bemoedigende woorden aan zijn spelersgroep mee. “Ik heb vanmorgen tegen ze gezegd: ‘Vertrouw op jezelf. Je weet dat we beter zijn dan we de afgelopen tijd hebben laten zien. Hou je borst vooruit en geniet van je tijd als Manchester United-speler.’” Ook benadrukte Solskjaer de goede uitgangspositie in de Champions League, waar zijn voormalige club als koploper van Groep F nog altijd goede papieren heeft voor de knock-outfase. “Je speelt Champions League, op het hoogste podium... nog één keer winnen en je bent door.”

Zondagochtend werd bekendgemaakt door de club dat Michael Carrick tijdelijk de taken van Solskjaer overneemt, tot er een interim-manager is gevonden die het seizoen afmaakt op Old Trafford. Solskjaer heeft alle vertrouwen in de kwaliteiten van zijn voormalig assistent. “Voor Michael heb ik buitengewoon veel respect. Ik hou enorm veel van Michael.” Vervolgens schiet Solskjaer vol. “Ik word emotioneel nu, omdat hij een topper is. Het komt goed met ze. Ik blijf naar ze kijken en blijf ze aanmoedigen.”

Solskjaer werd in december 2018 aangesteld als opvolger van de ontslagen José Mourinho. Bij zijn komst stond Manchester United op de zesde plek en daar eindigde de club uiteindelijk ook. In de seizoenen daarna volgden een derde en tweede plek in de competitie. In het huidige seizoen zijn de prestaties echter een stuk minder. Manchester United staat op een zevende plaats in de Premier League en leed al verscheidene blamerende nederlagen, onder meer thuis tegen Liverpool (0-5).