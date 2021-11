Slecht nieuws voor Ajax en Ten Hag: ‘Het is een serieuze blessure’

Zondag, 21 november 2021

Mohammed Kudus heeft mogelijk al zijn laatste wedstrijd van dit kalenderjaar gespeeld, zo heeft Erik ten Hag te kennen gegeven na de 0-5 zege op RKC Waalwijk. De middenvelder keerde geblesseerd terug van de interlandbreak met Ghana en staat voorlopig aan de kant. Volgens Ten Hag is het 'een serieuze blessure' en is het nog maar de vraag of Kudus in 2021 nog in actie komt.

Hoe ernstig de kwetsuur van Kudus exact is moet nog onderzocht worden. De middenvelder kampt met een ribblessure en moest zich in het WK-kwalificatieduel met Zuid-Afrika (1-0 winst) al na elf minuten spelen laten wisselen. Kudus ondergaat maandag een scan die moet uitwijzen hoe lang hij aan de kant staat. "Het is een serieuze blessure", gaf Ten Hag na de ruime overwinning op RKC te kennen tegen de aanwezige pers. "Dat zal wel een tijdje duren. Ik weet niet of het gaat lukken dat hij dit kalenderjaar nog in actie komt."

Het is niet voor het eerst dat Kudus te kampen heeft met blessureleed. De middenvelder kwam dit seizoen pas in vijf Eredivisie-duels in actie namens de Amsterdammers. "Het is heel vervelend dat hij weer geblesseerd is geraakt", gaat Ten Hag verder. "Hij was juist net een tijdje fit en heeft een aantal wedstrijden gespeeld. Tegen Borussia Dortmund speelde hij een heel goede rol. Het is buitengewoon teleurstellend, vooral voor hemzelf. Hij is diep teleurgesteld dat het hem weer overkomt. We zullen hem daaruit moeten trekken en hij zal zichzelf weer naar boven moet hijsen."

De blessure is slecht nieuws voor de middenvelder en ook voor Ajax. De Ghanees miste al een groot deel van de voorbereiding op het huidige seizoen, plus de eerste zes officiële wedstrijden van deze voetbaljaargang, als gevolg van een enkelblessure. Vorig seizoen stond hij door een meniscusblessure langdurig aan de kant. Door al het blessureleed speelde de 21-jarige middenvelder pas 28 officiële wedstrijden voor Ajax sinds hij in de zomer van 2020 overkwam van FC Nordsjaelland. Twee weken geleden had hij een basisplaats tegen Go Ahead Eagles (0-0).