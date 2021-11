Internazionale dient koploper Napoli eerste competitienederlaag toe

Zondag, 21 november 2021 om 20:00 • Laatste update: 20:04

Internazionale heeft Napoli zondagavond in het eigen Giuseppe Meazza de eerste competitienederlaag van het seizoen toegediend. De ploeg van Filippo Inzaghi maakte de openingstreffer van Piotr Zielinski ongedaan via doelpunten van Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic en Lautaro Martínez. De aansluitingstreffer van Dries Mertens, een fraaie afstandsknal tien minuten voor tijd, kwam te laat. Door de zege staat Inter derde in de Serie A met 28 punten uit 13 duels. Het gat tot koploper Napoli bedraagt nog vier punten.

Denzel Dumfries begon bij Inter op de bank, terwijl Stefan de Vrij ontbrak vanwege een bij het Nederlands elftal opgelopen blessure. De thuisploeg wist na zes minuten voor het eerste gevaar van de wedstrijd te zorgen, toen Martínez op aangeven van Marcelo Brozovic over het doel kopte. Grote mogelijkheden bleven in het vervolg van de openingsfase uit. Met een kwartier op de klok was het de ploeg van trainer Luciano Spalletti die de leiding nam. Nicolò Barella leed slordig balverlies, waarna Napoli er razendsnel uitkwam. Lorenzo Insigne gaf breed op de meegelopen Piotr Zielinski, die vanaf de rand van het strafschopgebied hard in de rechterbovenhoek binnenschoot: 0-1.

?? Napoli leidt in het Giuseppe Meazza. Piotr Zielinski knalt fraai raak voor de koploper!#ZiggoSport #SerieA #InterNapoli pic.twitter.com/u9S9BS4kSL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 21, 2021

Halverwege de eerste helft kreeg de thuisploeg de uitgelezen kans om langszij te komen. Barella zag zijn doelpoging binnen het strafschopgebied op de arm van Kalidou Koulibaly belanden, waarna scheidsrechter Paolo Valeri na tussenkomst van de VAR besloot om de bal op de stip te leggen. Calhanoglu stuurde David Ospina vanaf elf meter de verkeerde kant op: 1-1. Tien minuten voor rust kreeg Napoli een goede mogelijkheid om voor de tweede keer op voorsprong te komen. Victor Osimhen schoot echter van dichtbij tegen Milan Skriniar aan. De wedstrijd werd vervolgens op slag van rust door Inter volledig omgedraaid, toen Ivan Perisic een hoekschop van Calhanoglu vanuit een lastige hoek bij de eerste paal binnenkopte: 2-1.

Doellijntechnologie ??? Inter grijpt op slag van rust de voorsprong door een kopbal van Ivan Perisic die nét over de lijn gaat ??#ZiggoSport #SerieA #InterNapoli pic.twitter.com/SgLqJGgkQc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 21, 2021

De beginfase van het tweede bedrijf was duidelijk voor Inter. Calhanoglu vond Martínez, die Ospina tot een knappe redding dwong. Napoli kreeg niet veel later een flinke tegenvaller te verwerken, toen Victor Osimhen hard in botsing kwam met Skriniar. De spits kon niet verder en werd vervangen door Andrea Petagna. Na een uur spelen slaagde de thuisploeg erin om de marge te vergroten. Joaquín Correa gaf uit de counter mee op Martínez, waarna de aanvaller Ospina passeerde met een lage schuiver in de lange hoek: 3-1.

Tien minuten voor tijd bracht invaller Dries Mertens de spanning in de wedstrijd terug. De Belg profiteerde van slordig balverlies van Edin Dzeko en schoot de bal vervolgens op fraaie wijze vanaf een meter of twintig achter Samir Handanovic: 3-2. Napoli slaagde er in de slotfase niet in om de ongeslagen status in de competitie te behouden. Een kopbal van Mário Rui belandde in blessuretijd via Ospina bovenop de lat, waarna ook Mertens ongelukkig was in de afronding. De aanvaller leek Napoli alsnog een punt te bezorgen, maar faalde.