Winnend Tottenham maakt bij thuisdebuut Conte einde aan treurige reeks

Zondag, 21 november 2021 om 19:23

Antonio Conte heeft zijn eerste Premier League-overwinning als trainer van Tottenham Hotspur geboekt. Twee weken na het gelijkspel op bezoek bij Everton (0-0) bij het debuut van de nieuwe trainer trokken the Spurs een 2-1 overwinning op Leeds United over de streep. Tottenham maakte in de tweede helft een einde aan een treurige reeks van vier uur lang spelen zonder ook maar een enkel schot op doel. Steven Bergwijn zat negentig minuten op de bank bij de Londenaren; bij Leeds startte Pascal Struijk in de basis en behoorde Crysencio Summerville niet tot de wedstrijdselectie.

De bezoekers namen brutaal het voortouw bij het thuisdebuut van Conte in de Premier League In de achtste minuut vuurde Stuart Dallas maar net naast het doel van Hugo Lloris: Tottenham was gewaarschuwd. Grote kansen bleven vervolgens aan beide kanten lang uit. Het publiek moest tot de veertigste minuut wachten tot het wéér Leeds was dat de brilstand trachtte te doorbreken: Adam Forshaw mikte het leer net langs de verkeerde kant van de paal. De thuisploeg wist daar aanvallend niets tegenover te stellen, zoals Tottenham daar al het gehele seizoen moeite mee had. Tot overmaat van ramp kwam Leeds een minuut voor rust zelfs op voorsprong.

Tottenham Hotspur komt vlak voor rust in de problemen! ??

Leeds United is duidelijk de betere ploeg en opent via Daniel James de score: 0-1 ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTLEE pic.twitter.com/ForAWEqr0l — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 21, 2021

Jack Harrison zette met een fraaie passeerbeweging tegenstander Emerson Royal te kijk en gaf hard en laag voor op Daniel James. De Welsh international hoefde alleen nog maar tegen de bal aan te lopen: 0-1. De voorsprong was dik verdiend en dat zal in de rust bij Tottenham zijn doorgedrongen. Vers van het fluitsignaal voor de tweede helft vuurde Harry Kane af op Leeds-doelman Illan Meslier, wat de eerste poging op doel voor de Londenaren betekende in een periode van vier uur spelen. Tottenham had de smaak te pakken en trok in de 58ste minuut de stand gelijk. Meslier stond uit positie door een voorzet van Sergio Reguilón; dat zag Pierre-Emile Höjbjerg, die een pass van Lucas Moura bekeken in de ontstane opening mikte: 1-1.

Ineens waren de rollen omgedraaid en was het Tottenham dat op jacht ging naar de overwinning. Halverwege de tweede helft hielp een standaardsituatie de thuisploeg op voorsprong. Een vrije trap van Eric Dier belandde via de rug van een Leeds-verdediger en de paal voor de voeten van Reguilón, die hem voor het intikken had: 2-1. Leeds had zijn kruit verschoten en de thuisploeg probeerde de controle verder te verstevigen. Dat lukte echter niet meer. Tottenham Hotspur stijgt door de overwinning naar de zevende plek op de ranglijst van de Premier League met negentien punten; Leeds United bungelt met elf punten nog maar net boven de degradatiestreep.

Tottenham Hotspur gooit het compleet om! ??

Van 0-1 achter naar 2-1 voor ??



De ploeg van Conte is uitstekend uit de kleedkamer gekomen ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTLEE pic.twitter.com/PYpmYsdDek — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 21, 2021