Kluivert luistert rentree op met assist bij knappe comeback van Nice

Zondag, 21 november 2021 om 19:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:07

OGC Nice is zondagavond ternauwernood ontsnapt aan een blamage in de Ligue 1. De ploeg van Christophe Galtier keek op bezoek bij laagvlieger Clermont lange tijd tegen een 1-0 achterstand aan, maar boog deze in de slotfase om: 1-2. Justin Kluivert had een belangrijk aandeel in de zege door bij de tweede treffer de assist te verzorgen. De aanvaller kende daarmee een knappe rentree, nadat hij de voorbije weken moest missen vanwege blessureleed.

De laatste keer dat Kluivert speelminuten maakte was op 22 september in de uitwedstrijd tegen FC Lorient. De aanvaller kwam vervolgens in de lappenmand terecht, maar maakte tegen Clermont na ruim een uur spelen zijn rentree. De bezoekers uit Zuid-Frankrijk keken op dat moment al tegen een achterstand aan, nadat Florent Ogier zijn ploeg na een kwartier spelen op voorsprong had gezet. De verdediger kopte raak via de binnenkant van de paal na een vrije trap van Jason Berthomier. Nice stelde daar in het eerste bedrijf bijzonder weinig tegenover.

Op slag van rust leek de thuisploeg de score te verdubbelen via Johan Gastien, maar zijn kopbal uit een hoekschop eindigde op de lat. In de tweede helft kwam Nice beter voor de dag en trok het de stand een kwartier voor tijd gelijk. Amine Gouiri kreeg de bal met enig fortuin voor de voeten op de rand van het strafschopgebied en haalde doeltreffend uit in de rechterhoek: 1-1. Nice drukte vervolgens door en kreeg goede mogelijkheden op de voorsprong, maar een schot van Andy Delort kon uit de korte hoek worden geplukt door doelman Ouparine Djoco.

Twee minuten later zou de comeback alsnog gecompleteerd worden, toen Gouiri voor zijn tweede van de avond tekende. De aanvaller controleerde een corner van Kluivert met de borst en vond met een geplaatst schot op schitterende wijze de rechterbovenhoek. Door de overwinning herovert Nice de tweede plek in de Ligue 1. De ploeg van Galtier heeft nu 26 punten uit 14 duels, 11 punten minder dan koploper Paris Saint-Germain.