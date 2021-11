Bijlow nam ‘verschrikkelijk besluit‘: ‘Dat had ik drie jaar geleden niet gedaan’

Zondag, 21 november 2021 om 18:38 • Laatste update: 18:38

Justin Bijlow heeft er geen spijt van dat hij het cruciale WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Noorwegen (2-0) van afgelopen dinsdag aan zich voorbij heeft laten gaan. De huidige eerste keeper van Oranje kwam niet ongeschonden uit het treffen met Montenegro van de zondag ervoor en moest daarom het ‘verschrikkelijke besluit' nemen om niet te spelen. Bijlow noemt het een wijze keuze; een die hij drie jaar geleden niet genomen zou hebben.

De keeper van Feyenoord maakte de negentig minuten 'gewoon’ gewoon vol onder de lat tijdens het debacle in Montenegro (2-2), waarin het misging. “Ik kwam niet helemaal fit uit die wedstrijd en ik vond het niet verstandig voor mezelf om te gaan spelen, zeker voor het team niet”, zegt Bijlow na de 4-0 zege van Feyenoord op PEC Zwolle in gesprek met ESPN. “Hij (bondscoach Louis van Gaal, red.) wilde het graag een dag van tevoren weten. Ik zei: ‘Ik kan u geen garanties geven’. Ik denk dat dat een wijs besluit was.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bijlow is van mening dat hij ook met dit soort besluiten laat zien zich te ontwikkelen. “Ik denk dat ik dit drie jaar geleden niet gedaan had", gaat de doelman verder. "Het was verschrikkelijk, maar ik ben blij dat we het WK hebben gehaald.” Ook Van Gaal zelf sprak afgelopen week al mooie woorden over de jonge sluitpost. “Als ik een vervanger moet aanwijzen, dan niet op het laatste moment”, zei Van Gaal over de situatie. “Bijlow nam zelf de beslissing om niet te spelen. Dat vind ik een groot compliment waard. Dat doet een jongen van 23 niet zo snel. Dat vond ik knap.”

Jasper Cillessen kreeg in het duel met Noorwegen uiteindelijk de voorkeur boven Mark Flekken en Tim Krul en hoefde nauwelijks in actie te komen bij de 2-0 overwinning. Het Nederlands elftal kwalificeerde zich daarmee voor het WK 2022 in Qatar. De eerstvolgende interlandperiode staat gepland tussen 21 en 29 maart volgend jaar; Oranje zal het dan opnemen tegen nader te bepalen tegenstanders in twee oefenwedstrijden.