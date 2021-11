Real Madrid herovert koppositie en ziet Granada rood aanlopen

Zondag, 21 november 2021

Real Madrid heeft zondagmiddag de koppositie in LaLiga heroverd. De ploeg van Carlo Ancelotti kende weinig problemen met Granada en liep in de tweede helft uit naar een ruime zege: 1-4. De thuisploeg zag twee rode kaarten. Monchu werd weggestuurd na een onbesuisde tackle op Vinícius Júnior en zag in de nasleep dat ook trainer Roberto Moreno kon vertrekken. Real heeft nu 30 punten uit 13 wedstrijden en heeft daarmee 2 punten meer dan achtervolgers Sevilla en Real Sociedad.

Bij Granada zal het vertrouwen voor aanvang van het duel al broos zijn geweest, daar de ploeg de laatste twaalf ontmoetingen met Real allemaal verloren zag gaan. De slechtste reeks ooit tegen een tegenstander op het hoogste niveau. Bovendien wist de ploeg slechts twee van de laatste zeventien duels in LaLiga te winnen. Ditmaal duurde het tot de twintigste minuut voordat de ban werd gebroken door de Koninklijke. Marco Asensio genoot op aangeven van Toni Kroos een vrije doortocht aan de rechterkant van het veld en schoot de bal via de hand van doelman Luís Maximiano diagonaal raak: 0-1.

Real liet Granada geen moment ruiken aan een resultaat en verdubbelde de score vijf minuten later, toen Nacho aan het einde stond van een ingestudeerde hoekschop. Na een combinatie tussen Kroos en Luka Modric was het voor de verdediger een koud kunstje om van dichtbij af te ronden. Asensio leek het duel na een half uur spelen vroegtijdig in het slot te gooien, maar zijn schot na een vlijmscherpe counter werd op voortreffelijke wijze van de lijn gehaald door Alberto Soro. Aan de andere kant deed Luis Suárez uit het niets iets terug. Zijn schot van ruim twintig meter vloog via het achterwerk van Nacho achter de kansloze Thibaut Courtois: 1-2.

De hoop op een stunt vervloog echter toen Real de duimschroeven in de tweede helft aandraaide. Na mislukte pogingen van Dani Carvajal en Kroos was Vinícius wel trefzeker. De buitenspeler stond aan het einde van een geweldige counter en schoot raak op aangeven van Modric. Toen Monchu vervolgens met rood kon inrukken na een trap op Vinícius, was het verzet van de thuisploeg definitief gebroken. Een kwartier voor tijd werd de eindstand bepaald door Ferland Mendy, die vrij voor doelman Maximiano werd gezet door Casemiro en niet faalde: 1-4. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd, een kopbal van dichtbij van Jorge Molina, werd vakkundig onschadelijk gemaakt door Courtois.