Been: ‘Hij heeft de kwaliteiten om vaker te scoren, met zijn geweldige trap’

Zondag, 21 november 2021 om 17:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:26

Orkun Kökçü is goed te spreken over zijn eigen vorm. De twintigjarige middenvelder van Feyenoord leverde zondagmiddag de assist op het openingsdoelpunt van Bryan Linssen tegen PEC Zwolle (4-0), nadat hij met een assist tegen Gibraltar (6-0) en een doelpunt tegen Montenegro (1-2 zege) ook al belangrijk was voor de nationale ploeg van Turkije in de interlandperiode. "Ik denk dat ik de laatste weken weer goed bezig ben", luidt zijn conclusie dan ook voor de camera van ESPN.

Feyenoord won al zes officiële wedstrijden op rij en Kökçü deelt mee in de goede vorm. "Dit zijn de lekkerdere tijden en ik probeer het zo lang mogelijk vol te houden", geeft hij aan. In de dagen na zijn beslissende doelpunt tegen Montenegro liep hij glimlachend rond. "Turken zijn emotionele mensen, dus ik moest op het vliegveld in Turkije met iedereen op de foto. Dat is heel erg mooi, maar toen ik in Nederland aankwam was m’n focus meteen weer op Feyenoord gericht. Er komen hier ook belangrijke wedstrijden aan en ik wil bij Feyenoord ook doorpakken."

Bij terugkeer in Nederland moest Kökçü het echter stellen zonder de aanwezigheid van fans. Hij moest zich daardoor wat meer opladen voor de wedstrijd dan gebruikelijk. "Met fans gaat het vanzelfsprekend. Hoe we dat nu moeten doen? Tijdens de besprekingen geven we aan dat we elkaar veel energie moeten geven. Ook als het wat minder gaat. Na de 1-0 ging het vandaag wel heel makkelijk, maar we moesten wel gefocust blijven. Complimenten aan het team omdat we in de tweede helft controle hielden. Wel jammer dat we niet nog meer konden scoren."

Langs het veld reageert analist Mario Been ESPN positief over de vorm van Kökçü, maar klinkt ook een kritische noot. "Het enige wat ik nog aan zijn spel mis, is dat hij vaker voor een doelpunt kan gaan. Hij kan wat vaker schieten. Hij heeft dit seizoen pas één goal gemaakt", doelt Been op de treffer van Kökçü tegen NEC (5-3 zege). In de Conference League scoorde Kökçü ook tegen Slavia Praag (2-1 zege). "Ik mis de doelpunten wel bij hem, maar verder zie je dat hij in een goede fase zit. Hij heeft de kwaliteiten om vaker te scoren. Hij heeft een geweldige trap, dus als hij in die situatie komt, moet hij gewoon schieten."