Sfeer slaat om buiten De Kuip: supporters gooien met vuurwerk naar politie

Zondag, 21 november 2021 om 16:41

Supporters van Feyenoord hebben zondagmiddag vuurwerk, dranghekken en blikjes naar politieagenten geworpen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Buiten De Kuip hadden supporters zich verzameld om hun club te steunen tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0 zege). Volgens de krant sloeg de sfeer om nadat een groot deel van de fans al was vertrokken.

"Zodra een paar agenten op de supporters lijken af te stappen, die de weg naar de teststraat blokkeren, wordt met vuurwerk, dranghekken en blikjes richting de politie gegooid gegooid", melkdt de krant. "De ME grijpt in en scheurt over de parkeerplaats, waarna de de supporters zich verspreiden. Groepjes supporters schieten alle kanten uit en komen tussen de bezoekers van de nabijgelegen teststraat, bioscoop en restaurants terecht."

?? | Bij de aftrap van het duel tussen #Feyenoord en PEC Zwolle klonk veel vuurwerk van buiten De Kuip. Zo zag dat er uit ?? pic.twitter.com/P1lFHCXqru — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) November 21, 2021

Rotterdam werd vrijdagavond opgeschrikt door rellen op de Coolsingel, waarbij volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb ook aanhangers van Feyenoord betrokken waren. Op vrijdagmiddag werd door De Noordzijde, de fanatieke tribune achter het doel waar ook Vak S zich bevindt, een oproep gedaan om het elftal te steunen tegen PEC. In het stadion mogen geen fans aanwezig zijn, maar daarbuiten verzamelden zij zich wel.

Nadat veel supporters waren vertrokken, waren er dus schermutselingen met de politie. "Een moeder met twee kinderen die net uit de Pathé-bioscoop komt, schrikt als een fakkel in de richting van een politiebusje wordt gegooid juist waar zij lopen. De deuren van het busje gaan snel open en de agenten brengen de drie naar hun auto", schrijft het Algemeen Dagblad. Het is niet bekend of er arrestaties zijn verricht.