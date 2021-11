Veerkrachtig Heerenveen laat zich niet muilkorven door rode kaart Musaba

Zondag, 21 november 2021 om 16:21 • Laatste update: 16:23

SC Heerenveen heeft zondagmiddag een knappe overwinning geboekt. In een leeg Abe Lenstra Stadion zette de ploeg van Johnny Jansen Willem II opzij met 2-1, ondanks een rode kaart voor Anthony Musaba in de 21ste minuut. Ché Nunnely zette de Tricolores nog wel op voorsprong, maar goals van Filip Stevanovic en Nick Bakker draaiden de boel om in het voordeel van Heerenveen. In de slotfase eindigde Willem II ook nog met tien man, na de tweede gele kaart van Miquel Nelom.

Het mocht een wonder heten dat de bal na veertien minuten nog niet achter Xavier Mous lag. De doelman van sc Heerenveen keek toe hoe Kwasi Wriedt het leer op de lat kopte en hoe Driess Saddiki de rebound op een meter van het doel op de paal werkte. De bezoekers vielen aan en Musaba hielp ze nog eens extra in het zadel. De vleugelaanvaller pakte na 21 minuten zijn tweede gele kaart, na in de dertiende minuut al voor het eerst op de bon te zijn geslingerd. Toch kreeg Heerenveen de eerstvolgende grote kans. Bakker legde een hoge voorzet van Milan van Ewijk met de borst klaar voor Henk Veerman, die laag en hard afvuurde. Met een geweldige voetreflex wist Timon Wellenreuther zijn doel echter schoon te houden.

Zonder verdere noemenswaardige hoogtepunten zeilde de wedstrijd richting rust. Ook na de pauze had Willem II lang moeite een opening te vinden in de defensie van de thuisploeg. De elf van trainer Fred Grim tikten vooral rond op de helft van Heerenveen, tot Leeroy Owusu na bijna een uur spelen Saddiki vond. De middenvelder kende echter niet zijn meest gelukkige wedstrijd en schoot de bal een-op-een met Mous tegen zijn eigen hand. Heerenveen speelde het vooral op de counter, maar kwam zo niet verder dan een zondagsschot van Joey Veerman. Halverwege de tweede helft brak Willem II dan toch de ban.

Ringo Meerveld slingerde de bal richting strafschopgebied en Nunnely werd volledig over het hoofd gezien voor de 0-1. Lang konden de Tilburgers daar echter niet van genieten. Joey Veerman kreeg de bal bij Stevanovic, die fraai achter zijn standbeen langs kapte en bekeken achter Wellenreuther schoot: 1-1. Het betekende de eerste treffer van de Serviër in dienst van de Friezen.

Even later werd de ramp voor Willem II nog groter. Joey Veerman legde een corner panklaar op het hoofd van Nick Bakker, die steenhard binnenkopte voor de 2-1. In plaats van een slotoffensief te forceren sneden de bezoekers zich nog meer in de vingers door de tweede gele kaart van Nelom. Wel kreeg wéér Saddiki nog een grote kans op de gelijkmaker, maar die kwam er uiteindelijk niet meer. Heerenveen stijgt door de overwinning van de dertiende naar de tiende plek; Willem II blijft negende.