Steven Berghuis en Ryan Gravenberch maken rentree in basis van Ajax

Zondag, 21 november 2021 om 15:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:08

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk is bekend. Erik ten Hag verwelkomt Steven Berghuis en Ryan Gravenberch in de basiself, terwijl ook Jurriën Timber fit genoeg blijkt om aan de aftrap te verschijnen. Ajax hoopt na puntenverlies tegen Heracles Almelo (0-0) en Go Ahead Eagles (0-0) nieuw averij te vermijden. De wedstrijd in het Mandemakers Stadion begint om 16.45 uur.

Timber liet vanwege overbelasting de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Montenegro (1-1) en Noorwegen (2-0 zege) schieten, terwijl Berghuis er vanwege een heupblessure niet bij was. De buitenspeler ontbrak voor de interlandperiode ook al tegen Go Ahead. Het tweetal is inmiddels wel fit genoeg bevonden voor een basisplek in Waalwijk. Bovendien keert Gravenberch terug in de basis, na een rol als wisselspeler tegen Go Ahead. Ondanks de inzetbaarheid van André Onana houdt Ten Hag vast aan Remko Pasveer als keeper.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen RKC behoren Mohammed Kudus en Davy Klaassen niet tot de basiself. Kudus hield een ribblessure over aan de interland van Ghana tegen Zuid-Afrika (1-0) en zit niet bij de selectie voor het duel in Waalwijk. Klaassen is er wel bij en zit op de bank. Bij RKC is Iliass Bel Hassani weer in genade aangenomen, nadat hij om disciplinaire redenen ontbrak in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Groningen (1-1). Hij heeft echter geen basisplek.

Er zijn bij RKC twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Groningen. Alexander Büttner en Yassin Oukili zijn niet fit en worden vervangen door Sebbe Augustijns en Luuk Wouters. RKC staat met elf punten op de vijftiende plek, met een punt voorsprong op nummer zestien Sparta Rotterdam. Ajax hoopt middels een zege de koppositie over te nemen van PSV.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Meulensteen, Touba, Adewoye, Wouters; Odgaard, Anita, Augustijns, Bakari; Kramer

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.